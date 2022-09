Las, los les… ¿pueden desde los 6 años dar consentimiento para mantener relaciones sexuales?

Irene Montero, no me puedo quitar de la mente su ocurrencia, tan lasciva y corrosiva. No, es de tal calado… que ensucia solo pensarlo. ¿Sabe qué consecuencias trae? Supongo que no.

Las secuelas, salpicaduras psicológicas que se han relacionado con la experiencia de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y configurar, en la edad adulta, son los que conocemos como efectos a largo plazo del abuso sexual.

Las consecuencias a largo plazo son, comparativamente, menos frecuentes que las consecuencias iniciales, sin embargo el abuso sexual infantil constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de una gran diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta.

Problemas emocionales Dentro de este apartado destacan, por su presencia en gran parte de las víctimas de abuso sexual infantil, los trastornos depresivos y bipolares; los síntomas y trastornos de ansiedad, destacando por su elevada frecuencia el trastorno por estrés postraumático; el trastorno límite de la personalidad; así como las conductas autodestructivas (negligencia en las obligaciones, conductas de riesgo, ausencia de autoprotección, entre otras); conductas auto lesivas; ideas suicidas e intentos de suicidio; y baja autoestima

Problemas de relación: El área de relaciones interpersonales es una de las que suele quedar más afectada, tanto inicialmente como a largo plazo, en víctimas de abuso sexual infantil. Destaca la presencia de un mayor aislamiento y ansiedad social, menor cantidad de amigos y de interacciones sociales, así como bajos niveles de participación en actividades comunitarias. Se observa también un desajuste en las relaciones de pareja, con relaciones de pareja inestables y una evaluación negativa dentro de las mismas. También aparecen dificultades en la crianza de los hijos, con estilos parentales más permisivos en víctimas de abuso sexual al ser comparados con grupos control, así como un más frecuente uso del castigo físico ante conflictos con los hijos y una depreciación general del rol paternal.

Problemas de conducta y adaptación social: Se observan mayores niveles de hostilidad en víctimas de abuso sexual infantil que en grupos control, así como una mayor presencia de conductas antisociales y trastornos de conducta Kaufman y Widom (1999), constataron, mediante un estudio longitudinal (1989-1995), el mayor riesgo de huida del hogar que presentaban las víctimas de maltrato infantil, entre ellas, de abuso sexual infantil, en comparación con un grupo control. A su vez, la conducta de huida del hogar, así como el haber sufrido abuso sexual infantil, incrementaban el riesgo de delinquir y de ser arrestado por delitos diversos.

Problemas funcionales: Uno de los problemas que afecta a las funciones físicas de estas víctimas y de forma más frecuente son los dolores físicos sin razón médica que los justifique. También se observan algunas cefaleas, fibromialgias y trastornos gastrointestinales, lo que implica un importante gasto para los sistemas de salud, especialmente si no se diagnostican ni tratan de forma adecuada. Son diversos los estudios que demuestran la frecuente presencia de trastornos de la conducta alimentaria en víctimas de abuso sexual infantil, especialmente de bulimia nerviosa También se detectan trastornos de conversión, que incluyen la afectación de alguna de las funciones motoras o sensoriales de la víctima las denominadas crisis convulsivas no epilépticas, que cambian brevemente el comportamiento, si bien no son causadas por cambios eléctricos anormales en el cerebro si no por la vivencia de acontecimientos fuertemente estresantes; el trastorno de somatización: aparición de síntomas físicos recurrentes que no tienen causa física justificada, e interfieren en el desarrollo personal, laboral y/o social. Requiriendo tratamiento médico.

La titular de Igualdad dice lo siguiente:

“Hablar de educación sexual es un derecho de los niños y de las niñas independientemente de quiénes sean sus familias. Todos los niños y las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a saber que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Eso son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan”.

¿Pero Montero, sabe la validez del consentimiento de un niño? Afirmo que NO. Lo que usted afirma alegremente, no es DERECHO, es conducirlos a infecciones de transmisión sexual, y un embarazo precoz. No valorar el significado de AMOR. Viven en una sociedad sumamente hipersexualizada; donde están expuestos a lenguaje, imágenes y conductas sexuales antes de estar preparados, desde el punto de vista de su desarrollo, para manejarlos. Sea realista. Aclare los mitos y los rumores. Ofrezca información precisa. Use un lenguaje simple pero respete la inteligencia y la curiosidad de los niños. Sobre todo, evite menospreciar a los niños y adolescentes cuando hable de sexo.

Conceda poder a sus hijos. Dígales que merecen sentirse respetados en sus relaciones, tener su propio espacio, conservar sus amigos, incluir a su familia y sentirse bien consigo mismos. Enséñeles a esperar de una relación "dar y recibir", pero que, en definitiva, una buena relación los ayuda a mejorar lo que ya son y a sentirse mucho mejor al respecto.

Fije expectativas positivas. Haga saber a sus hijos que merecen disfrutar del buen sexo. Hablen sobre lo bueno del sexo; eso los ayudará a tener criterios positivos para juzgar sus experiencias sexuales. Ayúdeles a saber por qué vale la pena esperar para tener relaciones sexuales y ofrézcales guías realistas para saber cuándo vale la pena continuar o cortar.

Use temas presentados en los medios a diario y en la cultura popular adolescente como punto de partida para las conversaciones teóricas sobre el sexo y las relaciones. Evite formular juicios o sentencias, incluso respecto a personajes de ficción; sus hijos anticiparán que su reacción respecto a ellos será similar si alguna vez se encontraran en esa situación. Use alguna situación que se muestre en la televisión a manera de ejemplo para iniciar conversaciones sobre el tema sin prejuicios; esto le permitirá conocer el punto de vista de su hijo y le dará la oportunidad de plantear sus ideas para que reflexionen sobre ellas.

Sea un ejemplo. Si usted tiene una buena relación, dígaselo a sus hijos. Permítales ser testigos de usted y su pareja teniendo desacuerdos y resolviéndolos; déjelos ver que pueden darse un beso y hacer las paces. Una mirada y pedir perdón.

Enseñarles y hablar sobre sexo no significa criarlos sin valores.