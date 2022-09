Fábio y su rol en el Salamanca UDS: "A mí me dan igual las críticas, si María me quiere poner de delantero, juego de delantero"

"No hay presión, ¿qué presión? (ríe). Siempre va a estar ahí, pero debes controlar tu mente. A veces es buena porque sales con ganas de vencer", ha dicho

Fábio Fonseca, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación en la semana en la que su equipo recibirá -en el Estadio Helmántico- al filial de la Cultural Leonesa. Por ello, el portugués ha hablado de toda la actualidad del club sin ningún tipo de tapujos.

Mucha igualdad por arriba en la tabla: "No cambia nada. Estamos muy ilusionados, hemos empezado bien y vamos a seguir trabajando para tener más victorias. Queremos ganar en el Helmántico delante de nuestros aficionados".

Qué hay que mejorar: "Creo que hemos tenido ocasiones para ganar el otro día, pero también supimos sufrir y eso es importante. Defensivamente debemos estar más juntos y arriba hay que meter las oportunidades que tengamos. Esta Liga va a ser muy longa y habrá partidos muy igualados, por lo que toca hacer goles".

El único junto a Miguel que ha jugado todo: "Entreno siempre a tope para que el míster me pueda elegir para jugar. No decido yo, pero quiero jugar siempre".

Críticas y su posición como central o pivote: "A mí me dan igual las críticas, si María me quiere poner de central, juego de central; si me quiere poner de delantero, juego de delantero".

Cultural B: "Los filiales son muy jóvenes y ponen mucha intensidad, pero debemos tener la calma necesaria para controlar el partido. No podemos dejar que el rival nos domine".

A punto de los 2.000 socios: "Les digo que vengan todos. Juntos somos más fuertes. El fútbol es la afición. Si ves que hay 2.000 personas apoyando no te da igual y quieres dar más".

Presión: "No hay presión, ¿qué presión? (ríe). Siempre va a estar ahí, pero debes controlar tu mente. A veces es buena porque sales con ganas de vencer, pero hay que tener cabeza".