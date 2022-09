Absuelto de abuso sexual a una menor, hija de una amiga en cuya casa vivía en Salamanca

En el juicio, que fue en mayo, el acusado aseguraba que “no hice nada, nunca. Me siento muy mal, he pasado una temporada muy mala”

La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto a J.A.A.A., un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de una amiga en junio de 2018, cuando la menor tenía entonces 9 años de edad, y residían en Salamanca.

El varón mencionado y la madre de la víctima mantenían una relación de amistad, por lo que J.A.A.A. se encontraba viviendo con ambas, y otro hijo de la mujer, en su domicilio. Se quedó durante unos días en el sofá del salón de la casa, y fue en ese periodo de tiempo donde tuvieron lugar los supuestos hechos, que él nego en la vista oral que tuvo lugar en mayo: “nunca hice eso”, añadiendo que además en ningún momento se quedó a solas con la menor: “Yo no hice nada, nunca. Me siento muy mal, he pasado una temporada muy mala”.

Por su parte, la víctima, que actualmente tiene 12 años, relataba los supuestos hechos llorando y muy nerviosa. También explicó que no dijo nada hasta el año pasado, primero a su abuela y después a su madre, quien interpuso la denuncia: “No lo conté antes por miedo a que no me creyeran”, ha relatado.

La Fiscalía pedía 5 años de prisión, la prohibición de acercarse a la menor o comunicarse con ella en un tiempo de 8 años, 4 años de libertad vigilada y 3.000€ de indemnización para la víctima. Peticiones que han sido desestimadas por la citada sentencia de absolución.