"Tengo el músculo rajado entero", explica el novillero salmantino 'El Mene', tras su percance en Tamames

El novillero salmantino Íker Fernández “El Mene' se encuentra ingresado en el Hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca, tras el percance ocurrido el pasado fin de semana en Tamames cuando un derrote de un eral de El Puerto hizo que se cortase el gemelo con la espada.

“El Mene’, novillero sin caballos y alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, explicaba desde la cama hospitalaria su situación: «Ando dolorido como es lógico, recuperándome para poder irme pronto a casa. Todo esto me vino en un momento muy bonito de mi temporada, me duele más el no torear que el haber sufrido este percance».

Artículo de Pablo López Rioboo en cultoro.es