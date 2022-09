El PP denuncia presuntas irregularidades en la contratación de personal del Ayuntamiento

Se avecina un intenso otoño en la ciudad al sur de la provincia, en un curso político marcado por las elecciones del próximo mayo. En esta ocasión, el Partido Popular denuncia posibles irregularidades en la contratación de una persona que ha comenzado a trabajar como auxiliar de museos. Por ello, El PP ha registrado un recurso, “en defensa de todas las personas aspirantes”, solicitando que se anule el proceso y se lleve a cabo de nuevo y no descarta estudiar “otras opciones legales” en función de la respuesta que obtenga por parte del Equipo de Gobierno.

Según denuncia el PP, el pasado viernes 23 se llevó a cabo una selección para la elaboración de una bolsa de trabajo de auxiliares de museos. Sin embargo, al día siguiente, una persona que se había presentado a ese proceso ya se encontraba trabajando para el consistorio lo que para los populares quiere decir que “firmó el contrato de forma exprés el mismo viernes, día en que se hizo la selección”. Sin embargo, no sería hasta el lunes de esta semana, 26 de septiembre, cuando se hizo público el listado, puntuación y orden del proceso selectivo, en que en primer lugar estaba las aspirantes que “ya había sido contratada días antes” según indica el PP.

El PP bejarano cree que esto es “un nuevo despropósito de enorme gravedad” y enumera entre los motivos que el grupo en la posición no entiende como antes de aprobarse la bolsa “ya puede haberse contratado a una de las personas candidatas, que casualmente es la primera persona de la lista que se publica días después”. Así mismo, los populares consideran llamativo que “en una misma mañana la comisión de selección sea capaz de realizar las entrevistas, revisar toda la documentación sobre la experiencia y cursos realizados, y calificarla, llamar a la persona seleccionada, presentar esta persona toda la documentación necesaria, hacer el contrato y firmarlo”.

Considera el PP que este hecho “perjudica al resto de personas aspirantes que no tienen capacidad de recurrir si no están de acuerdo con la resolución” y que del mismo modo “perjudica a la persona que ha sido contratada y que no es responsable de esta situación, pues si ahora hay que realizar el proceso de nuevo y despedir a esta persona, el Ayuntamiento la ha originado un perjuicio laboral”. Culmina su argumentación el PP exponiendo que “esta persona se encontraba trabajando el sábado y domingo por la mañana en labores que no son para las cuales se elaboró la bolsa de empleo de auxiliar de museos” sentencian los populares que acusan al alcalde de Béjar de ser el “máximo responsable de este tipo de contrataciones en el Ayuntamiento y no puede actuar como si fuese su cortijo particular”