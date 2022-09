Tamara Falcó habla por primera vez tras romper su compromiso con Íñigo Onieva: "Estoy un poco en estado de shock"

Desde que saliera a la luz el vídeo de Íñigo Onieva besando a otra mujer, muchas han sido las especulaciones sobre cómo lo estaría pasando Tamara Falcó. Tras borrar su publicación que anunciaba su compromiso con el empresario, Tamara Falcó da la cara y desvela cómo está llevando esta difícil situación.

Lo hacía en Sálvame Naranja a través de una conexión telefónica tras llevar varios días en casa de Isabel Preysler, sin hacer declaraciones. Sin pelos en la lengua, la Marquesa de Griñón señalaba estar agradecida a los medios de comunicación por difundir el vídeo y ayudarle a darse cuenta de la persona con la que estaba a punto de casarse. "Cuando volví de la boda y vi al señor del pañuelo azul, cambió todo" recordaba.

Descarta totalmente reconciliarse con el empresario, pues le ha demostrado que tiene unos valores muy diferentes a los suyos y se toma esta señal como un aviso. Aseguraba que la confianza es la base de una relación y, por lo tanto, algo que está tan roto no podrá repararse. Aun así, confesaba que no se arrepiente de la relación que ha mantenido con él durante los últimos meses. "No me arrepiento, haría todo exactamente igual" sentenciaba.

También relataba que Íñigo Onieva negó la infidelidad en todo momento hasta que fue ella misma quién confió en las pruebas que dieron los medios de comunicación. Si no se hubiera publicado el vídeo, el compromiso hubiera seguido adelante y se habría arrepentido en el futuro.

"Yo he confiado hasta que la evidencia era aplastante", "si hubiera sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado hasta este punto", relataba en directo. A pesar de todo ello, está contenta y agradece haberse dado cuenta a tiempo para no dar un paso tan importante como sellar su relación en el altar. "Al final estoy contenta porque confío en Dios. Si esto ha pasado, es por algo y esto solamente puede ir para bien" decía aliviada.

Este martes además Tamará Falcó volvía a la vida pública como embajadora de Kronos Home.