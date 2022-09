La concejalía de Servicios Sociales hace balance de las ayudas a los campamentos urbanos

Son sin duda una de las opciones más utilizadas por las familias en la época estival. Con el fin de las clases, la conciliación de la vida familiar y laboral de muchas familias pasa por los campamentos urbanos que se organizan en las diferentes localidades, como es el caso de Béjar.

Para ayudar en estas situaciones, por segundo año el consistorio de la ciudad textil puso en marcha las becas concedidas para campamentos urbanos, que como novedad sumaban la posibilidad de elegir también entre las actividades deportivas existentes durante el verano 2022.

Estas ayudas, destinadas a familias con menores de entre 3 y 16 años, pretenden colaborar con el coste que implican los campamentos urbanos y actividades de verano sin pernocta. En total se han dispuesto 5.675 euros, repartidos en 136 concesiones de las 141 recibidas “ya que algunas no cumplían con los requisitos de la convocatoria, como es por ejemplo que no se hicieran en el municipio de Béjar o que no se completaron los 15 días mininos de asistencia” ha explicado Yolanda Cascón, trabajadora social del Ayuntamiento.

Por su parte la concejala Rosa Torres ha explicado que el consistorio no organiza campamentos urbanos municipales “para no incurrir en competencia desleal a las empresas de carácter privado que trabajan en la ciudad, entonces lo que hacemos es colaborar con el coste que acarrea esta actividad”.