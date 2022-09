La "aspiración" de Erica McCall, cumplida al llegar a Perfumerías Avenida

En un día muy de presentaciones, en Perfumerías Avenida hoy le ha tocado el turno a la energía personificada, Erica McCall. La americana, con un par de semanas ya en Salamanca, ha atendido hoy a los medios de comunicación charros derrochando ganas e ilusión por llegar al equipo azulón.

El presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, daba la bienvenida a una “jugadora con experiencia en la WNBA, con experiencia en Europa y con buen rendimiento”, resaltaba. De la interior estadounidense, Recio destacaba que “es un perfil que queríamos para ayudarnos a seguir creciendo y estamos encantados”, añadiendo que “lo habéis visto: es todo intensidad, potencia y lo da todo, nos va a venir muy bien, además tiene pasado familiar y seguro que cuando preguntó no tuvo muchas dudas en venir a este club y la ciudad”, concluía.

Se notaba su felicidad en estos días en Avenida y lo verbalizaba así Erica: “estoy muy, muy contenta de estar aquí jugando en esta ciudad, con Roberto y mis compañeras. Siempre he aspirado a jugar para Avenida, un equipo que domina año tras año, es impresionante. Cuando tuve la llamada estaba en shock de felicidad, es toda una bendición”. McCall resaltaba el momento perfecto para dar el salto a Avenida, “todo cuadró perfectamente. He jugado cuatro años en Szekszard y era el momento de crecer y desarrollar mi juego. La pasada campaña tuve uno de mis mejores años individualmente. Es el momento de jugar en un equipo de Euroliga, será mi primer año. La Euroliga es la mejor liga, y este equipo ha sido capaz de estar arriba año tras año. Ser parte de este sistema, que el entrenador crea en mí para esta competición es genial”. A veces cuesta definirse a una misma, pero no para la americana, “energía es la identidad de mi juego. Energía cada vez que estoy en la pista, con eso todo lo demás viene. Eso es lo que veréis de mí cada partido”. En cuanto a sus primeras semanas, “ha sido una adaptación muy suave, la ciudad es genial, me gusta bastante más que Estambul, mis compañeras me han ayudado muchísimo, la capitana y todas las demás han hecho que sea una transición muy cómoda”, concluía.

Jugadora muy del estilo de Roberto Íñiguez, una rival de su época en Hungría, “la conozco, mi primer año en Sopron la sufrí. Ella venía como rookie y con mucha energía. Ves pocas jugadoras con ese entusiasmo. Yo quiero que ese entusiasmo siga, esa perseverancia y desde el primer día lo está haciendo”. La filosofía también la trae de serie Erica, “hoy Silvia ha dicho en la presentación de la LF Endesa lo que es este equipo: sólo sé que hoy tengo que entrenar bien. Esa es la mentalidad que hay que tener. Sin vender que somos lo mejor, solo trabajar para ser mejor cada día y Erica se adapta a esa cultura”, concluía el entrenador vitoriano