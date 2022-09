La adaptación al medio

El periodista Noel Campo analiza el juego ofrecido por el Salamanca UDS en su último encuentro: "no me preocupa. Esto acaba de empezar. Estamos en fase de rodaje"

Charles Darwin, fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente que planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Estableció que solo sobreviven las especies que mejor se adaptan al entorno. Es decir, es el medio el que escoge a los individuos que van a ser capaces de subsistir. Las teorías de Darwin siguen vigentes, y son aplicables al mundo del futbol. Más concretamente, al Salamanca UDS en su periplo por los campos del grupo VIII de la 3ª RFEF. Sobrevivir y vencer también es cuestión de adaptación.

El sábado no lo tuvo fácil el equipo blanquinegro en intenso derbi que pudo haberse decantado por cualquiera de los dos conjuntos salmantinos y en la que, siendo justos, mereció ganar la UD Santa Marta.

El San Casto se vistió de gala para acoger una bonita tarde de futbol charro con una gran afluencia de público, con mayoría visitante. Esta temporada, la afición demuestra una fuerte alianza con el equipo. El buen arranque liguero, ayuda. Seiscientos fieles, que bien podrían haber sido más si hubieran puesto más entradas a la venta, estuvieron en la grada del municipal trastormesino. Buena organización de los locales, que además, tuvieron el acierto de retransmitir el partido en abierto.

En lo deportivo, el conjunto blanquinegro volvió a salir en tromba, repitiendo el arranque frente al Almazán de la semana anterior. Fruto de la intensidad, llegó el gol de Peli tras un buen pase de Alvarito. Los locales no bajaron los brazos y cuatro minutos después del gol visitante conseguían el empate por mediación de Sergio. Desde ese momento, partido aburrido donde la iniciativa la llevaba la UD Santa Marta. En el descanso, María intento corregir fallos con cambios. De poco sirvió. Se ganó en posesión, pero se seguía siendo estéril en ataque. En el último cuarto, el partido se pudo decantar por cualquier de los dos equipos. Al final, reparto de puntos que agrada más a los del alfoz por salir vivos y mostrar una buena imagen en su encuentro frente al líder que a los visitantes.

Muchos aficionados blanquinegros no entendieron los cambios en el once inicial. Que Souley no saliera de inicio y se jugara con cuatro centrales en defensa y sin laterales, sorprendió a la mayoría, encima, no funcionó. Por suerte, Amaro ha recuperado el nivel de temporadas atrás. Peli, esta semana, sí, fue un auténtico pulmón y la brújula para los del Helmántico. Benito bastante ausente y Miguel otra vez muy inseguro.

En el futbol todo es opinable, lo que se puede hacer es caer en la ofensa -como hicieron algunos aficionados blanquinegros- y mucho menos, usar el insulto contra el entrenador de tu equipo. Desde luego, sus razones tendría María para introducir esos cambios. Es cierto, que, en rueda de prensa, no se le veía ni satisfecho, ni convencido y bastante nervioso. Algo poco habitual en un entrenador y una persona siempre amable, correcta con la prensa y que se viste por los pies. Quiero pensar que las cosas no salieron cómo él quería y había planteado. En confianza, no me preocupa. Esto acaba de empezar. Estamos en fase de rodaje. El San Casto no es un campo fácil y la UD Santa Marta, un rival complicado con mucho talento joven. Claro que no se van a ganar todos los partidos. Recordemos que contra los de Mario Amatria y en ese campo se ha perdido hace un mes en pretemporada. En este tiempo, los de María, sí han evolucionado. Y esta va a ser la tónica general durante los 29 partidos que restan.

El Salamanca debe adaptarse a todo e ir progresando. Solo hay que ver la evolución del Guijuelo la temporada pasada en la que fue campeón y en la que el 28% de sus encuentros acabaron en tablas. En lo que no cedieron -y es importante recordarlo- fue en la derrota, tan solo perdieron un partido. Referencia a tener en cuenta.

Esto no va a ser fácil, pero juntos, con autocrítica y de la mano, la evolución natural de los de María hará que los jugadores del Helmántico sobrevivan y se impongan al resto. Lo relevante es que el Salamanca UDS siga sumando, sin perder y siendo líder al final de la temporada.

Noel Campo