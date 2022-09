Iván González vuelve a los ruedos: "Acabaré mis fechas de recortador, pero al volver a casa, cogeré mi capote y soñaré con el toreo que llevo en mi cabeza"

El reconocido recortador Iván González, natural de Babilafuente, vuelve a coger los trastes del toreo, tras una temporada intensa en la que los éxitos y el público le han alzado a lo más alto del escalafón.

Tal y como anunciaba hoy el propio Iván “después de tanto meditarlo y pensarlo, habiendo sido todo este tiempo en los concursos de recortes, un tiempo de inflexión en el que he podido aprender muchísimas cosas de la vida y sobre todo del toro, siempre que he llegado a casa me he quedado con el momento en el que era capaz de pegarle cuatro lances a un toro y sentir lo que siempre he ansiado y amado sentir, el toreo. Abandoné el camino debido a una desilusión grande que recibí y nunca consideré que fuera una despedida. Vienen tiempos de una ruta muy dura y en la que el sacrificio y el trabajo van a estar a la orden del día, pero estoy dispuesto a todo por conseguir lo que de verdad es mi sueño, conseguir ser matador de toros”.

Es sin duda una gran noticia, que lleva tras de si un importante esfuerzo humano y profesional, del que asegura en sus redes que “en la vida, lo que se consigue siempre es vital para sacar conclusiones, y yo he sacado la mía, mi destino está en la lucha que hoy me marco, y dejaré mi piel para conseguirlo” añadiendo que “sé que va a ser difícil, pero también sé que valdrá la pena”.

Para Iván González, con gran protagonismo en los diferentes concursos de cortes a nivel provincial, arranca una nueva etapa de la que asegura que “estoy ansioso de coger mis trastos y ponerme a entrenar, pues eso es lo que me da la vida” y suma su agradecimiento a “todo el mundo que se ha cruzado en mi camino en los concursos de recortes, pues he conocido a personas extraordinarias y otras no tan buenas que me hacen valorar aún más a quien de verdad está conmigo”.

Tal y como asegura “acabaré todas mis fechas de este año, como recortador, pero al llegar a mi casa, lo primero que haré será coger mi capote y mi muleta y soñar el toreo que llevo en mi cabeza. Aquí continúa mi camino, aquel que en 2016 tomó un punto y aparte. Voy a lucharlo hasta el final”.