El plan de Unionistas para lograr su primera victoria

Conseguir la primera víctoria. Ese es el objetivo de la plantilla de Unionistas y el deseo de sus seguidores, después de cinco jornadas de liga en las que los blanquinegros han perdido dos encuentros y han empatado tres. Por eso, para generar un gran ambiente en el Reina Sofía, de cara al choque del sábado ante el Rayo Majadahonda, el club ha anunciado una promoción de entradas para acompañantes de los socios a precios reducidos.

Mientras tanto, en lo deportivo, tal y como apuntaba el técnico, Raúl Casañ, "hay que valorar que llevamos entrenando cada día en un campo diferente desde pretemporada y el jugador no se acostumbra". No obstante, aseguraba que "no busco excusas". En cualquier caso, esta semana ya se ha buscado remedio a esos vaivenes de instalaciones y la mayor parte de las sesiones de entrenamiento se realizarán en el anexo del Reina Sofía y solo un día se trabajará en las Pistas. Este es el plan de trabajo de la plantilla de Unionistas de Salamanca CF para esta semana:

Martes 27: Anexo del Reina Sofía, 10:30 horas.

Miércoles 28: Las Pistas, 10:00 horas.

Jueves 29: Anexo del Reina Sofía, 10:30 horas.

Viernes 30: Anexo del Reina Sofía, 10:30 horas.

Sábado 1: Partido correspondiente a la Jornada 6 del Campeonato de Liga Primera Federación. Unionistas de Salamanca – Rayo Majadahonda. Reina Sofía, 17:00 horas.

"Voy a muerte con ellos"

Es obvio que hay que realizar mejoras, tanto en el juego ofensivo, como en el defensivo, puesto que, como se ha visto en los encuentros precedentes, cada detalle cuenta y puede resultar crucial. No obstante, Unionistas tiene dos ventajas en esta tarea, por un lado Casañ afirmaba en Mérida que "ansiedad no tenemos" y, por otra parte, reiteraba su confianza en los jugadores: "voy a muerte con ellos".

A todo esto hay que añadir la lista de lesionados. Borja y Mawi no jugarán el sábado, pero Chapela y Ramón podrían estar disponibles, al menos el doctor del club, Javier González, se mostraba optimista al respecto en Radio Salamanca, y, del mismo modo, avanzaba que incluso Jesús de Miguel y Ramiro avanzan en sus recuperaciones y también podrían llegar a tiempo. No obstante, los seis citados han trabajado hoy al margen del grupo y habrá que esperar a su evolución en los próximos días.

Y enfrente, en el próximo partido, estará el Rayo Majadahonda, que llega aún más necesitado, después de cuatro derrotas y un empate, es decir, con un solo punto en estas cinco jornadas, que le ha llevado al penúltimo puesto de la tabla.