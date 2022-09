Conmemoración del natalicio

…y en muchos otros lugares las imitaciones son, pues eso, versiones medio piratas, caricaturescas. Ni en España ni aquí cantamos mal las rancheras –mexicanísimo dicho– y acabo de confirmarlo con algo muy menor: como ya he escrito en no pocas ocasiones, considero que el México actual vive una regresión al priismo de los sesenta y los setenta, aquel que Vargas Llosa calificó de dictadura perfecta y que, por lo menos, era un régimen democrático en la forma pero no tanto en el fondo… algo que probablemente era del agrado de una mayoría… De muchos al menos.

Si en España, mucho tiempo después de noviembre de 1975 se hablaba de “franquismo sociológico”, en este México con una pátina –solo en el discurso, y a veces ni eso– de izquierdismo (no tanto de progresismo) el priismo sociológico campa a sus anchas. Cosas de ese populismo que con meloni o con sandía, sigue su acoso y derribo a la aburridísima democracia, ese régimen tan poco recomendable... con excepción de todos los demás, parafraseando a sir Winston, otro solemne.

Pero hoy no quiero ponerme tan serio; vuelvo a la idea: les contaba que ese régimen que ya casi no lo era en los 90, cuando llegué a esta orilla, se caracterizaba por un alto aprecio por lo formal, por una aparente solemnidad muy “como debe ser” –no digo "como Dios manda" porque es un régimen religiosamente laico– que cubría el evento más nimio: nunca faltaba un rimbombante maestro de ceremonias que con voz engolada de locutor presentaba al jefe de manzana o al delegado de la subsecretaría de la vicedirección… de lo que fuera.

Eso sigue, creo que no se ha ido nunca, a mi entender; desde luego, ahora, se ve que a don Andrés Manuel le encanta… y en él y con él, a muchos.

Por ejemplo, y ya voy al título, a quienes ahora encabezan la cultura oficial; de un tiempo a esta parte sacan carteles –bueno, les dicen flyers, o sea, carteles virtuales para poner en Twitter y demás– para “conmemorar el natalicio”. Mujer, si es de Sor Juana Inés de la Cruz o de Juan Ruiz de Alarcón, pase; del propio Carlos Fuentes, de Octavio Paz… pero “conmemorar el natalicio” de gente de mi edad o más joven… No sé, desde luego que lo vintage está de moda, pero me da que no es por eso.

¿Considerarán que felicitar el cumpleaños es algo neoliberal? Pensándolo bien, eso de contar sí es como muy economicista… y los años son un invento de otros lares, y más estos años nuestros, tan gregorianos.

A ver si va a ser eso…

