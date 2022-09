Jansen nos ofrece la mejor carpintería de acero del mercado

La red de talleres de Jansen es amplia y será complicado no encontrar uno cerca de nuestra ciudad, en donde trabajan técnicos homologados por la marca a los que se da formación continua

Hay varios tipos de carpintería para ventanas, puertas, etc., y ahora se habla mucho de la de PVC y aluminio con rotura de puente térmico, pero lo cierto es que ninguna de las dos puede rivalizar con la de acero, como la que fabrica Jansen.

Esta empresa lleva ya un siglo con la carpintería de acero, con una resistencia y una calidad que no tienen nada que ver con las que hemos mencionado antes, y de hecho es la elegida cuando se quiere dar un aspecto de lujo a los edificios.

¿Qué productos ofrecen?

Su gama de artículos es muy amplia y está compuesta por puertas, ventanas, lucernarios e incluso muros cortina. Además, vemos acero galvanizado, corten y también inoxidable, con la posibilidad de instalar la rotura de puente térmico si es necesario.

Yendo a productos completos, pueden ofrecernos ventanas como la Janisol 1 E45 / EW45, que tiene resistencia al fuego, cuenta con dos cristales gruesos y rotura de puente térmico, de manera que se convierte en un excelente cerramiento.

Si buscamos algo más económico, se puede optar por la Economy 50 ventana, que proporciona un cierre elegante y más liviano, sin rotura de puente térmico para aquellos climas en los que no es necesario, o si las vamos a colocar en el interior.

No podemos olvidar a uno de los productos que diferencian a Jansen de otras marcas, como su cerramiento Janisol Arte 2.0, pensado para edificios históricos, lofts o lugares donde el aspecto es importante.

Equipa rotura de puente térmico, y con sus 25?mm de marco, es el elegido en la rehabilitación de edificios, manteniendo la estética a la vez que se mejora la eficiencia energética.

Tiene una red de talleres repartida por toda España

La red de talleres de Jansen es amplia y será complicado no encontrar uno cerca de nuestra ciudad, en donde trabajan técnicos homologados por la marca a los que se da formación continua.

Solo colaboran con los mejores talleres de acero de cada zona, lo que junto a la homologación que se realiza año a año, garantiza la buena calidad de las instalaciones.

Tener un taller cerca siempre es una ventaja, puesto que podemos consultar dudas, acudir para ver nuestros cerramientos, ver otros ya terminados con el fin de hacernos una idea de cómo quedan antes de comprarlos, etc.

El acero aporta una enorme calidad a los cerramientos

Se puede decir que el acero está considerado como el material noble en las ventanas, y que gracias a la rotura de puente térmico se ha convertido en el mejor.

Desde luego, no es el más económico, pero sí con diferencia el más duradero, ya que una ventana o puerta en este material es para toda la vida, por no hablar de que da un aspecto de calidad que no se consigue con el aluminio.

Jansen tiene experiencia en los cerramientos de acero y eso se nota en sus productos, que son los mejores del mercado. Además, se ha preocupado mucho a la hora de formar a sus colaboradores, por lo que los talleres que trabajan con sus artículos llevan a cabo instalaciones perfectas.