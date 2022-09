"Venta de humo", así califica el PSOE el Plan de la Diputación para "compensar costes energéticos" de los ayuntamientos

El PSOE ha puesto en duda que el Plan de ayuda a los municipios para paliar los efectos del sobrecoste de la energía anunciado por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, “esté fundamentado, tenga presupuesto y lo que es peor, vaya a ponerse en marcha o llegar a los ayuntamientos de la provincia”.

Así lo han denunciado hoy en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial, Fernando Rubio, acompañado por el diputado provincial Manuel Ambrosio Sánchez quienes han calificado dicho Plan, como “un conejo sacado de la chistera y nueva venta de humo por parte del presidente”

Rubio ha mostrado su incredulidad por este anuncio ya que "los socialistas desde hace años, mucho antes de la pandemia, hasta en nueve ocasiones en diferentes órganos de la Diputación, hemos venido demandando planes de inversión de este tipo para los municipios recibiendo el no por respuesta por parte del equipo de gobierno del PP”.

En este punto, destacaba que la última petición de este tipo fue realizada por el propio portavoz socialista el pasado día 20 de septiembre, un día antes del anuncio hecho público por el presidente de la Diputación. Una petición centrada en la puesta en marcha de un Plan de inversión vinculado a los remanentes, “dinero presupuestado pero no ejecutado algo, en lo que el equipo de gobierno provincial del PP y su presidente son especialistas”, rechazada por el propio diputado popular de economía y hacienda alegando, de forma literal, ha indicado Rubio, “que no había crédito, que ya estaban invirtiendo mucho, que no se le podía reprochar nada a la institución, y que los socialistas pedíamos dicho Plan porque no gobernábamos”.