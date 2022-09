¿Sabes combinar las pulseras con tus outfits? Aquí 5 tienes trucos

Si estás buscando accesorios que puedan encajar con cualquier look, las pulseras de Lotus son un must, ya que disponen de distintos estilos, materiales y ocasión, para que pueda conjuntar con cualquier look.

No cabe duda de que las pulseras pueden ser un complemento fácilmente detectable en el atuendo de una persona. Interactuamos constantemente con nuestras manos, así que es un accesorio fácilmente visible. Te sorprendería conocer el increíble cambio que le puede dar una pulsera a tu estilo, así que te invitamos a seguir leyendo para conocer los mejores trucos sobre combinar pulseras de acuerdo con el color que vistas.

Blanco y negro

El blanco y el negro son dos colores clásicos, que nos ofrecen mucha versatilidad para poder combinar con cualquier opción de la escala de colores. Lo que puede variar en este caso es la ocasión, es decir, puedes ir vestido de negro o blanco, y elegir pulseras con colores pasteles si se trata de una ocasión informal, o si es una ocasión más formal, puedes elegir pulseras de plata u oro, que siempre quedan bien con un outfit negro. Una combinación que encaja en cualquier ocasión es el negro y rojo, el dúo de estos colores llama poderosamente la atención.

Elegancia

Los colores tierra suelen ser complementos perfectos para vestir en ocasiones más elegante. Es decir, si asistes a un evento social, el bronce, el marrón, el dorado, o combinaciones con piedras preciosas de esta gama cromática, suelen ser la mejor alternativa. Son un complemento ideal, pero no tienen por qué convertirse en las protagonistas de tu outfit.

Artesanía y Cuero

Un aspecto importante que podemos tomar en cuenta de las pulseras de cuero es que suelen combinar con casi todo, excepto con la ropa formal. Este tipo de accesorios nos aporta un estilo mucho más juvenil e informal, por lo que, evita que este tipo de accesorios acompañen a un vestido o traje formal, o de lo contrario, va a resultar contraproducente para los efectos de elegancia y distinción. Es por esto, por lo que generalmente el dorado, plata y bronce, se suelen utilizar con mayor seguridad para este tipo de ocasiones, adicionalmente, combinan a la perfección con el rojo, negro y blanco.

Temporada

Dependiendo de la temporada, hay colores que encajan más o menos. Es decir, en verano, el color verde, naranja, morado o azul, suelen ser complementos perfectos para aportar color a nuestro outfit. Sin embargo, las temporadas como otoño y primavera suelen asociarse con colores más suaves o pasteles. En invierno se suelen utilizar colores más fríos como el azul, blanco y gris.

Estado de ánimo

La psicología del color suele asociar el color que vestimos con el estado de ánimo en el que nos encontramos en un momento determinado. Por ejemplo, el naranja emana estabilidad, el rosa está vinculado a la amabilidad y el verde con la frescura o libertad. El color gris irradia sobriedad, mientras que el negro está asociado con poder, lujo o fuerza. Según lo que quieras proyectar, puedes hacer una elección más cuidadosa de la pulsera que llevarás en el outfit del día.

Teniendo en cuenta todos estos consejos, ahora puedes elaborar combinaciones únicas para potenciar tu imagen y transmitir mediante tu vestimenta tu personalidad.