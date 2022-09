La presidenta del CSIC desvela detalles de la Casa de la Ciencia de Salamanca

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, ha señalado que la puesta en marcha de la Casa de la Ciencia de Salamanca, que estará ubicada en la Casa María la Brava, será "un lugar de encuentro muy importante para la Comunidad Autónoma y, en particular, para Salamanca".

Se está "desarrollando el proyecto" y "la cosa irá rápida", ha apuntado en un encuentro con los medios en la Universidad de Salamanca (USAL), donde ha impartido una conferencia en el Máster de Ciencia Política, sobre un nuevo espacio en la ciudad presentado este mismo mes de septiembre y que se sumará a las Casas de la Ciencia ya abiertas, una en Valencia y otra en Sevilla.

"Son lugares abiertos completamente a la ciudadanía", ha dicho sobre ellos, en los que "se hace divulgación científica de primera calidad" con exposiciones, conferencias y espacios de encuentros, entre otras actividades "para niños y para adultos".

Sobre temas que podrán llegar a la Casa de la Ciencia, sobre la que no ha dado plazos de apertura, aunque sí que ha remarcado que "irá rápido", ha destacado ámbitos de difusión como medidas contra el cambio climático o para potenciar el salud con hábitos saludables, o propuestas para dar a conocer los efectos beneficiosos del reciclaje.

El cambio climático y las medidas necesarias

Por otra parte, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, ha lamentado que, a pesar de que los investigadores han alertado del cambio climático y sus consecuencias, no se hayan tomado antes todas las decisiones precisas y este proceso se haya "acelerado", no obstante ha destacado que todavía existe la posibilidad de "tomar medidas importantes" para combatirlo.

"Sí, hace mucho tiempo que hablamos del cambio climático, y seguramente no haber tomado medidas antes, no solo en España sino en general en el mundo, pues hace que efectivamente el cambio climático se haya acelerado, parece que se ha acelerado", ha dicho. Ante ello ha animado a "tomar medidas importantes" ante una situación en la que "no solo los gobiernos, sino la sociedad" tiene que "concienciarse".

"Individualmente y colectivamente nos tenemos que concienciar con estas medidas y trabajar todos en la misma dirección", ha apostillado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (USAL).

Del Pino ha destacado que "muchas de las cosas que se diseñan en los gobiernos" cuentan con "la evidencia que se conoce" y ha puesto como ejemplo las nuevas medidas del Gobierno de España sobre obesidad infantil. Asimismo, "en el CSIC muchos gobiernos nos piden asesoramiento para las políticas energéticas, para la políticas agrarias, para las de pesca, para las medioambientales", ha añadido en referencia a esa comunicación entre los científicos y los responsables políticos antes de la toma de decisiones. "El CSIC contribuye y colabora con los gobiernos que nos piden asesoramiento", ha dicho.

El caso de Italia

Respecto a una pregunta sobre los resultados de las elecciones de este fin de semana en Italia y cómo influye la incorporación de partidos de ultraderecha en gobiernos de distintas administraciones, ha reconocido que "la ultraderecha muchas veces ignora la evidencia científica" y que "es muy beligerante por ejemplo contra la evidencia respecto al cambio climático".

Por ello, ha apostillado: "claro que puede haber un riesgo de que se subviertan determinadas políticas", en referencia a medidas para evitar el calentamiento global y las consecuencias de ignorar esta problemática.