Cuchillos de CSGO: armas blancas para todos los gustos y colores

Algunos jugadores, ante este hecho, no los utilizan en absoluto. Y algunos, por el contrario. Intenta jugar exclusivamente con un cuchillo, encontrando placer y adrenalina en ello. Pero nadie discutirá que el cuchillo de CSGO es una gran baza no sólo cuando te quedas sin munición sino también en otros momentos del juego. En este artículo hablaremos de los cuchillos disponibles en el shooter de ordenador Counter-Strike: Global Offensive.

Variedad de cuchillos en el juego CS GO

Después de leer este artículo, si te preguntas por qué no tienes todos los cuchillos de CS: GO mencionados en el artículo, significa una cosa. No estás ejecutando la versión más reciente del juego, que incluye todas las actualizaciones existentes. Y ha habido muchas actualizaciones desde 2012, cuando se lanzó Counter-Strike: Global Offensive.

Hoy en día no sólo hay muchos cuchillos de CSGO, sino muchos. Y además... Cuando los desarrolladores crearon cada cuchillo, utilizaron como muestra un arma de la vida real. Es decir, todo lo que se ve – no es un diseñador de fantasía. Se trata de prototipos generados por ordenador de patrones de cuchillos reales. Y este hecho hace que el uso de los cuchillos sea aún más interesante, porque los desarrolladores trasladaron al juego no sólo el diseño del arma, sino también sus llamativas habilidades.

Los cuchillos que están presentes en el juego de ordenador Counter-Strike: Global Offensive, representan un arma fría de diferentes categorías:

cuchillos de picar

falsa

cuchillos bowie

cuchillos de caza

cuchillos plegables

Y estos son sólo ejemplos. También hay armas de garra, de estilete y muchos otros tipos de armas blancas. Y cada uno de estos tipos está representado por modelos específicos.

Incluso con muchas ganas, no te vamos a contar todos los modelos de cuchillos de CSGO. ¿Por qué? Es muy sencillo. Te cansarás de leer. Cada cuchillo tiene su propio nombre en el juego. Con este nombre no es difícil encontrar la descripción del arma, su historia y otros datos en al menos la misma Wikipedia. Y este es otro factor, además de un gran número de cuchillos, por lo que no tiene sentido hablar de cada uno en detalle.

Por eso, tras estudiar detenidamente los cuchillos disponibles en Counter-Strike: Global Offensive, hemos elegido los cinco más interesantes, desde nuestro punto de vista: