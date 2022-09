Tamara Falcó e Íñigo Onieva: ¿ruptura definitiva?

Tras asistir a una boda con Íñigo Onieva el pasado viernes, Tamara Falcó abandonaba este sábado la casa que comparten. Las cámaras captaban el sábado por la mañana a la influencer saliendo de su casa para pasear a los perros, pero la cara la delataba.

Cansada de escuchar las preguntas referidas al vídeo de su pareja besándose con otra mujer, se rompía ante las cámaras a punto de llorar y les pedía tranquilidad: "de verdad, dejad de agobiarme por favor".

La hija de Isabel Preysler al ver que las cámaras no se apagaban en ese mismo momento decía visiblemente triste: "¿vale, pero me sigues grabando?". Acto seguido, la influencer se marchaba a seguir su camino con los perros... pero ya había decidido lo que minutos más tarde hacía.

Tamara entraba en la casa que comparte con Íñigo, pedía un uber y se marchaba. La influencer ha decidido refugiarse en el cariño de su familia.

Así está la situación

A principios de septiembre, la periodista Pilar Vidal publicaba el compromiso de ambos... pero no era hasta este jueves cuando Tamara e Íñigo anunciaban ilusionados por sus redes sociales que habían dado el paso de afianzar su amor ante los ojos de Dios, con un 'Sí, quiero' que reuniría a toda la aristocracia de España.

Si el jueves todo eran sonrisas, el viernes dejaron de serlo. Tal y como se ha comentado en los medios de comunicación, Tamara habría recibido el vídeo a primera hora de la mañana. Horas más tarde, toda España tenía acceso a las imágenes en las que su prometido besaba apasionadamente a otra mujer.

El viernes reinaba silencio en casa de la pareja. Por la tarde, la hija de Isabel Preysler convencida -o no- de las explicaciones de su pareja, decidía acudir a una boda acompañada por él, aunque cabe destacar que en un primer momento la idea era acudir de forma solitaria. Una estrategia que ambos decidían seguramente para acallar los rumores y para salir a demostrar ante todas las cámaras que su amor continuaba.

Lo que no sabía Tamara es que las palabras de Íñigo iban a tener una repercusión distinta a la que ellos esperaban. Imaginamos que la idea de ambos era que con las declaraciones del empresario se acabaría todo, pero con lo que no contaron es que una mentira, no se tapa con más. Horas más tarde, la hija de la Preysler tenía a toda España sacando pruebas de lo que ella, probablemente, no quería ver.

La canción que sale en el vídeo es de este año, la ropa que lleva su prometido es de este año, los amigos de Íñigo tienen todavía en sus stories vídeos del mismo momento -aunque sin beso- y las fechas no engañan... Una situación mediática que presionaba a Tamara para que tomara una decisión, quien además este sábado borró de su cuenta de Instagram el anuncio de compromiso con Íñigo.