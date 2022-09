Concierto del dúo Tête à tête este domingo en el DA2

La exposición del fotógrafo estadounidense Lee Friedlander en el centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, llega este domingo a su fin. Y con ese motivo se ha programado un concierto en la Sala 6, a las ocho de la tarde, de Tête à tête, un dúo formado por Chema Corvo y Marisa Marzo.

La relación de Lee Friedlander con el jazz va más allá de su afición por este tipo de música. Desde muy joven ya seguía a las bandas de jazz a lo largo del país y era capaz de recorrer miles de kilómetros para ver alguna actuación. Profesionalmente, hizo numerosas portadas de discos, sobre todo por encargo de Marvin Israel, director artístico del sello discográfico Atlantic Records; también retrató a muchos de los grandes del jazz norteamericano durante esos viajes.

Son reveladoras sus palabras al recordar la primera vez que escuchó a Charlie Parker con dieciséis años: «Me quedé atónito. De alguna manera sabía exactamente de dónde venía. Me hizo entender que todo era posible». Se ha establecido, y resulta plausible, un paralelismo entre la libertad inherente a la interpretación jazzística, basada en la improvisación, y la libertad gestual de la fotografía de Friedlander, un rasgo que hace identificable su estilo visual.

Es ese «todo es posible» como punto de partida para construir una obra que, sin ser ajena a la tradición, rompe con ella con la misma inteligencia e intuición que Parker y que, como a él, le lleva a nuevos planteamientos de enorme repercusión para la historia del medio. Sus imágenes, que en ocasiones podrían parecer fallidas en confrontación con lo normativo del lenguaje fotográfico, son capaces de reactivar nuestra forma de mirar: nos devuelven al origen de toda percepción para ver el mundo tal y como es.

Tête à tête

Tête à tête es el dúo formado por Chema Corvo y Marisa Marzo, que surge con la idea de acercar temas clásicos -y no tan clásicos- como algunos standards de jazz desde un enfoque íntimo y personal, pensando en el público que gusta de escuchar la música "de cerca", desnuda y sin más adornos que los que un piano y una voz permiten poner.

Los componentes de Tête à tête son músicos experimentados y con una carrera profesional consolidada, que han recorrido gran parte de la geografía española con otras formaciones (Couleur Café Jazz Quartet, 20th Century Vox, Keaton Dikie Band, The Little Band, etc.), pasando por destacados festivales de jazz (Valladolid, Salamanca, Zamora, Santander, Palencia, León, Segovia, Ávila) y habiendo tocado en algunos de los locales de Jazz más emblemáticos del panorama castellano y leonés (El Corrillo, Café España, Herminio"s Jazz Club, La Cueva del Jazz).