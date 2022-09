Casañ y las lesiones de Unionistas: "Entrenamos cada día en un campo diferente y el jugador no se acostumbra"

"Queremos ganar, pero ansiedad no tenemos. De cara a gol nos falta finalizar para meter una. Felicito a los jugadores", ha relatado

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación después de que concluyese el partido con el Mérida, que se ha disputado en el Estadio Romano.

Valoración: "Un partido muy disputado y la semana pasada nos pasó lo mismo. Creíamos que estaba todo más controlado y ha habido un gol. Sabe a poco, sí. Hemos tenido incidentes y lo teníamos a favor en el minuto 86. Ha estado cerca".

Sensaciones: "Queremos ganar, pero ansiedad no tenemos. De cara a gol nos falta finalizar para meter una. Felicito a los jugadores".

Lesiones: "Te quedas sin poder ajustar como quieres porque no hay márgenes. Son muchos cambios y aplaudo a los jugadores, que voy a muerte con ellos. Hay que valorar que llevamos entrenando cada día en un campo diferente desde pretemporada y el jugador no se acostumbra. No busco excusas".

1-1: "Puede ser que haya sido nuestro partido más espeso".