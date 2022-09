Motivos que convierten al fútbol en el deporte más importante

Dicen que el fútbol mueve montañas. Y probablemente, aunque de forma hiperbólica, se trate de una afirmación no demasiada alejada de la realidad. No en vano, el balompié ha logrado erigirse como el deporte más practicado en todo el mundo. Siendo visualizado en televisión por algo más de la mitad de la población mundial. Ahí es nada. Algo que por otro lado, y a los números nos remitimos, hace que sea la estrella de las mejores casas de apuestas fútbol. A continuación, os explicamos detenidamente algunas de las razones que hacen al fútbol el deporte rey por excelencia de nuestro planeta.

Mucho más que un deporte

El fútbol nos ofrece multitud de ventajas tanto físicas como psíquicas. Por no mecionar los múltiples beneficios que su práctica acarrea para nuestra, en muchas ocasiones, maltrecha salud. No obstante, si por algo destaca está popular disciplina deportiva es por integrar todo un conglomerado de valores y agentes socializadores realmente importantes. Competitividad, compañerismo, amistad, amor por el deporte. El compendio es tal que difícilmente se podría entender con una sola palabra o gesto. Y es que solo jugando es posible comprenderlo.

Sin complicaciones

Si nunca has visto un evento de fútbol probablente te sientas algo perdido. No obstante, tras ver o jugar varios partidos la cosa cambia rápidamente. No en vano, se trata de un deporte realmente sencillo de entender. Al menos en líneas generales. Dos equipos de 11 contra 11 cuyo objetivo es marcar más goles que su contrincante. Evidentemente existen muchas más cuestiones técnicas (fuera de juego, tarjetas, faltas, etc.) a tener en cuenta. A pesar de todo, el primer acercamiento no puede resultar más simple, y, en definitiva, fácil de entender. Algo que, quizás, puede ayudarnos a comprender mejor su tremenda popularidad.

No entiende de barreras

El fútbol, como uno de los deporte de masas más seguidos de todo el mundo, ha conseguido romper cualquier tipo de barrera geográfica. Eventos como el Mundial, LaLiga o Premier League llegan a más de 200 países y son vistos por millones y millones de personas repartidas por los puntos más dispares. Es más, si hablamos en términos competitivos, se trata de un deporte con cientos de eventos, torneos y un calendario que no tiene descanso alguno durante todo el año.

La liga, y como siempre ejemplarizamos con cifras, adjudicó sus derechos televisivos hasta 2027 a Movistar y Dazn por la friolera de 4.950 millones de euros. Cantidad que nos ayuda a comprender su trascendencia a nivel global.

Más que un deporte

Queda claro que el fútbol ha logrado alcanzar el Olimpo del deporte como una disciplina que, precisamente, va mucho más allá de lo meramente deportivo. Con más de 3.500 seguidores y 250 millones de personas jugándolo con bastante asiduidad, hablamos de una de las disciplinas deportiva más populares y mediáticas de todo el planeta. Emocionante, inclusivo, saludable, competitivo, adalid de valores como el compañerismo y la solidaridad o simplemente, pero no por ello menos importante, divertido. En definitiva, y a modo de conclusión final, ¡nunca 90 minutos dieron para tanto!