Las reclamaciones de los salmantinos al Banco de España se duplican hasta superar las 200 en un año

Los préstamos hipotecarios y las tarjetas de crédito fueron el principal motivo por el que los usuarios de las entidades financieras reclamaron ante el Banco de España. Los salmantinos han presentado 211 reclamaciones durante 2021, tal y como recoge la Memoria de Reclamaciones del Banco de España publicada esta semana, lo que se traduce no solo en un aumento con respecto a 2020 -un año marcado por la pandemia de la COVID-19 en el que se regisraron un centenar-, sino que multiplica por tres las presentadas en 2019 (69).

Los datos del Banco de España constatan el aumento en el número de reclamaciones, aunque esto no significa que las entidades bancarias rectifiquen siempre. Aunque el Banco de España se posicione a favor del cliente, sus informes no son vinculantes. Es decir, el Banco de España no tiene capacidad sancionadora.

Los salmantinos se sitúan entre los que más reclaman en Castilla y León, junto a Valladolid (512), Burgos (305) y León (267). En el resto de provincias el número de reclamaciones presentadas es mucho menor. Así en Segovia se presentaron 96; en Ávila 91; en Palencia 74; en Zamora 59 y en Soria 51. En total, el Banco de España recibió 1.666 reclamaciones contra las entidades financieras procedentes de Castilla y León.

Hipotecas y tarjetas bancarias

A nivel nacional, los ciudadanos presentaron 34.330 reclamaciones, un 61% más que el año anterior, siendo las hipotecas y las tarjetas bancarias los productos más reclamados. En concreto, las hipotecas motivaron 11.481 reclamaciones (94% más que el año anterior) y las tarjetas bancarias (crédito, débito, revolving y prepago) 10.132 reclamaciones (un 80% más que en 2020). En tercer lugar se sitúa las cuentas corrientes y los depósitos, con 5.899 reclamaciones, un 40% más que el año anterior.

En el caso de las hipotecas, destacan las reclamaciones por el pago de gastos de formalización y por la contratación de productos vinculados. Por lo que respecta a las tarjetas, las operaciones presuntamente fraudulentas efectuadas con tarjeta y la falta de entrega de documentación de las tarjetas revolving fueron los principales motivos de reclamación. , mientras que en tercer lugar repitieron las cuentas corrientes y los depósitos, con 5.899 reclamaciones (+40,7%) y un menor peso relativo respecto al año pasado.

¿En cuántos casos rectifican los bancos?

Las entidades tuvieron que rectificar en tres de cada cuatro casos y devolvieron unos 3,94 millones de euros, un 27,5% más que en 2020 y la mayor cifra de la última década.

Del total de reclamaciones presentadas en 2021 solo se tramitaron 9.921, mientras que las más de 24.000 restantes fueron inadmitidas, se devolvieron a los Servicios de Atención al Cliente (SAC), se trasladaron a otros organismos o presentaban información incompleta.

Entre las reclamaciones tramitadas, un total de 2.997 expedientes finalizaron con informe favorable a la entidad y 3.230 con informe favorable al reclamante. De estos últimos, las entidades rectificaron su actuación en 1.362 ocasiones, mientras que en 3.694 expedientes de reclamación la entidad se allanó sin necesidad de que se emitiese informe y en 1.868 casos la entidad se negó a rectificar, dado que los informes del Banco de España no son vinculantes.

En este punto, el Banco de España destaca que en 2021 los allanamientos (37,2%) superaron a los informes favorables al reclamante (32,6%), lo que resulta más positivo para los reclamantes, dado que la controversia se resuelve antes.

Los datos implican que el 73% del total de las reclamaciones resueltas finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, lo que representa el mejor índice de la década, junto con el de 2019.