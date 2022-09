Guillermo Hermoso de Mendoza salva 'in extremis' la última de Feria

Para rejonear, no solo es preciso que el caballero conozca la técnica, mida el esfuerzo, posea gracia y domeñe el valor; es también muy necesario que el caballo tenga sangre torera, para que este conjunto armonioso mantenga la viveza y emoción.

Una cosa es que el caballo obedezca a la mano y la pierna que le manda, y otra el cómo realizar ese mandato que todos siguen mecánicamente. Es el caso de muchos de los caballos de sangre torera. El caballo torero como decimos, le echa arte, es un caballo que presiente y luego siente las suertes, son ejemplares asombrosos, donde su sensibilidad equina es bien conocida por el rejoneador...

Hoy son muchos, los que se asoman en todas las plazas, porque este arte ha recobrado el beneplácito del público, hoy se realizan las suertes desde la montura con verdadero riesgo y pureza; aunque entre estos también existen los niveles, y hay quien aprovecha la espectacularidad, entre otras cosas, porque al igual que el toreo de a pie, al personal le gustan mucho las florituras, los caballazos, los alardes, las cabriolas y los aires teatrales, mucho más que lo que significaba, el fundamento, la razón y el respeto del arte de rejonear.

Hoy día de San Mateo, se cierra la Glorieta con este espectáculo ecuestre, que ya viene durante años siendo el que remata el abono. Se bajo el telón en la Glorieta, en una tarde con buena temperatura, entre nublados y sol y media entrada o poco más. Fue siempre este 21, el día de la provincia, y lo cierto, es que no pocos visitantes de los pueblos de esta se acercaban y se acercan, a la Capital, una vez concluidas las labores de campo.

La corrida ha sido de los herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, con el encaste de Murube, el amigo Félix, con una buena base de afición, lleva años manteniendo en muy buen tono, más aún si los rejoneadores figuras, piden matar sus toros, parece ser que este encaste, es el más propicio para dar espectáculo. Y en Salamanca podemos decir que ya es un clásico en los últimos años. También este cierre de feria, se repite cartel.

Abrió plaza Mendoza I, los “bienpensados” se preguntan ¿estará ya buscando el relevo?... Porque la verdad que este Mendoza lleva unos años que no parece el mismo, aquel que con alegría, con afición y maestría, cuando acostumbraba a triunfar en casi todas sus actuaciones, pero; - en mi modesto entender- parece que anda un poco atorado, parece que el navarro va perdiendo frescura, no en vano lleva cantidad de años en la primera línea del rejoneo, hoy no corto orejas, desaprovecho sus toros, toreo con ritmo y fundamento, lo hizo a dos pistas llevo cosido al animal a su grupa, pero en los encuentros al clavar sobre todo al manejar el rejón de muerte, se le nota, que su tiempo y su momento se han esfumado. Un Mendoza padre, carente de las emociones que despertaba el navarro tiempo atrás y a la hora de matar un lamento indecoroso, me temo que aquel toreo ajustado clavando bien en todos los terrenos llevando prendido al toro, aquel toreo mágico de otras tardes, se ha diluido. Silencio y silencio en labor que no paso de discreta

Lleva ya unos años viniendo a la feria la amazona francesa Lea Vicens, que realizó una monta de alta escuela. Parece que ha progresado bastante, pero aun realiza un toreo un tanto despegada, en la distancia, bien en el rejoncillo y con temple en banderillas también con las cortas estuvo acertada, mato a su primero de tres pinchazos y entera bajo a tierra para varios descabellos, no se acoplo bien a la boyante embestida, y aquí no pasó de discreta, y le dieron algunas palmas, sin saber muy bien el porqué.

En su segundo, salió más decidida, ante un toro que manseo y se aquerenciaba en tablas de inicio, luego el Murube se entregó, toreo en los medios más reunido, clavo con buen tono, cosió a la grupa a un toro codicioso, quebró con limpieza y armonía, se comprometió más y alegró a la parroquia con su monta, volvió a fallar con el rejón de la muerte otro rejonazo más muy trasero, tuvo que volver a bajarse de la montura y tras dos descabellos finiquitar al animal, evidentemente no fue su tarde, pues en algunos momentos se atascó, no lo vio claro, en esta pasaje su labor fue silenciada.

Guillermo, sigue los pasos de Mendoza I tras dos años de alternativa sorteo dos toros con la técnica heredada es la de su padre, le falta madurar, poner un poco más de mando y temple, pero tiene gran afición y entrega. Guillermo Hermoso de Mendoza II, con aplomo y buen tono, maneja con la alta escuela, tiene caballos muy en su tono y forma de montar, y hoy ha sido a la postre, quien, manteniendo esos valores, que a buen seguro tiene ya inculcados, tiene desparpajo, es el único que ha clavado a dos manos, pero hasta que no sacó a Berlín y

Ecuador, dos caballos muy seguros, no logró meterse en faena, luego muy animoso toda la tarde tras dos pinchazos y entera llegando bien a la suerte le concedieron una oreja de saldo.

En su segundo toro, que tuvo buen son y recorrido, hizo el deleite de los asistentes, clavó con limpieza y toreó con temple y frescura, dominando los terrenos y las monturas clavo de nuevo a dos manos único que hizo esta suerte, y mató de rejonazo entero sin puntilla y cortó dos orejas, que se pidieron a rabiar, y con este término este ciclo ferial.

A todos cuantos nos han seguido gracias, no falten a la próxima, y encárguense de ser rabiosamente felices, suerte a todos y disculpen los errores... hasta pronto. Y así lo vi. Y así se lo conté. Cuídense, nos vemos en la próxima.

FICHA DEL FESTEJO

Sexta de abono. Dos tercios de entrada.

Toros de Ángel Sánchez y Sánchez, que han sido bien presentados, boyantes y con buen fondo y recorrido. Entre ellos sobresalió el 2ª, manso y flojo el 1º, el resto nobles y buen tranco.

Rejoneadores

Hermoso de Mendoza, silencio y silencio

Lea Vicens, palmas y silencio

Guillermo Hermoso de Mendoza, oreja y dos orejas (salió por la puerta del toro)

FOTOS: Miguel Hernández