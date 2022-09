Globos verdes y recuerdos para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alba de Tormes conmemoró hoy el Día Mundial del Alzheimer. Un día en el que la edil, Lourdes Vaquero, ha hecho participes a todas las residencias de la villa ducal: Gerialba, Santa Teresa, Casa Milagrosa y Santiago y San Marcos.

Las residencias han preparados vídeos que han sido publicitados en las redes sociales del Ayuntamiento, donde se muestran los cuidados que reciben sus residentes.

Para finalizar, la Plaza Mayor albergó la suelta de globos, que incluían frases de recuerdos que no gustaría olvidar. Durante su discurso, Lourdes Vaquero mostró el apoyo desde el Ayuntamiento a todos los enfermos, cuidadores y trabajadores de centros residenciales que viven la parte más dura de esta enfermedad.

“Gracias a todos los cuidadores que sobrelleváis la dureza de las consecuencias del Alzheimer, gracias por vuestra paciencia, cariño, por vuestras sonrisas, vuestro amor y cercanía. Qué difícil es poder elegir solo un recuerdo para no olvidar, no sabría si elegir las señas de mi identidad o momentos compartidos y que han sido o son especiales en mi vida, me costaría elegir entre cualquier día con toda mi familia reunida, cualquier vivencia compartida en la Marcha Teresiana, una tarde de toros con mi abuela, la salida de clausura de Santa Teresa o cualquier viaje con mis amigas”, explicó Lourdes Vaquero.