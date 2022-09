¿Cómo reclamar ante el Banco de España?: esto es lo que hay que hacer

Antes de acudir al Banco de España es requisito obligatorio presentar un escrito en la propia entidad financiera (servicio o defensor del cliente). Si no estamos de acuerdo con la resolución o la entidad financiera no contesta en el plazo de un mes (si eres consumidor) - 15 días hábiles en el caso de los servicios de pago (seas consumidor o microempresa) - o dos meses (si no eres consumidor), podemos acudir al Banco de España.

La reclamación ante el Banco de España se puede presentar vía telemática, por escrito o a través de sus sucursales. Cuenta con un plazo máximo de 4 meses para contestar.

Esta es la documentación requerida por el Banco de España a la hora de presentar una reclamación: