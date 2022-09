¿Vas siempre con la espalda encorvada? Esto te interesa

¿Vas siempre encorvado? ¿Son útiles las órtesis para corregir la postura? ¿Cuáles son los peligros de no gozar de buena higiene postural, e ir siempre encorvados?, ¿qué problemas de salud se pueden desarrollar en el largo plazo? Como en todo, la higiene bucal, o la corporal, por ejemplo, tiene como fin evitar enfermedades y complicaciones. Lo mismo sucede con la higiene postural.

"Además, en el tronco está el tórax, que aloja dos órganos vitales como son los pulmones y el corazón. Cuanto mayor espacio y capacidad torácica tenga una persona, mejor será para toda la actividad que realice y, en general, para su salud", afirma en una entrevista con Infosalus el especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y ortopeda Julio Lorenzo González, miembro de la Sociedad española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).

Para conocer si la postura de una persona cuando se encuentra de pie es la correcta este especialista señala que hay que empezar observando la forma y la longitud de las piernas para garantizar que la pelvis esté nivelada y simétrica, pues es una circunstancia que ocasiona deformidades en la columna y en el tórax.

"La pelvis está sometida a un equilibrio entre los músculos de la zona posterior de los muslos y los abdominales. A un abdomen voluminoso le acompaña una curva lumbar excesiva y dolorosa que, a su vez, obliga a aumentar la curva dorsal y a llevar la cabeza por delante de la línea sagital media (la que nos divide en dos partes similares: anterior y posterior)", advierte el doctor Julio Lorenzo González.

Ahora bien, sí reconoce que es "muy difícil" recuperar una higiene postural adecuada, proceder con ese cambio, dado que, como refiere, se trata de un hábito arraigado por el tiempo, " de la misma manera que es difícil dejar de fumar, el alcohol, por ejemplo".

En el caso de una mala postura, como podría ser la de estar encorvado, también es complicado y se asocia a actitudes, como el sedentarismo, al uso de almohadas muy elevadas, de colchones deformados y blandos, a la adopción de posturas inadecuadas, entre otras razones, describe el traumatólogo. "Yo aconsejaría acudir a un centro de fisioterapia y hacer actividad física controlada por un profesional", agrega.

CÓMO LA ORTOPEDIA PUEDE AYUDARNOS

Con ello, preguntamos a este especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y ortopeda si son útiles los productos ortopédicos para corregir la postura de la espalda en este sentido. El doctor recalca que sí son útiles, siempre y cuando estén diseñados para favorecer mediante un estímulo (en forma de presión, estorbo, etc) que el sujeto se autoadapte a la postura correcta.

"Siempre deben utilizarse, por lo tanto, con alguna finalidad concreta. Por ejemplo, las espaldilleras que impulsan los hombros hacia atrás y evitan que los pectorales se acorten, las ortesis de espalda dinámicas con un soporte posterior que lucha contra la cifosis, etc", agrega.

Dice que están recomendados en caso de patologías como la escoliosis, la cifosis, o la osteoporosis, por ejemplo, habiendo órtesis específicas para cada caso. Eso sí, advierte de que estas deben estar fundamentalmente diseñadas y adaptadas a cada paciente, según su edad, actividad, etc.

TIPOS

Según el doctor Julio Lorenzo González, miembro de la Sociedad española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, por su mecanismo de acción se clasifican, por ejemplo, en:

Correctores : cuando a través de su diseño enderezan la deformidad

: cuando a través de su diseño enderezan la deformidad Inmovilizadores : cuando lo que pretenden es mantener una postura correcta)

: cuando lo que pretenden es mantener una postura correcta) Los de control del movimiento que permiten, por ejemplo, la extensión vertebral, pero no la flexión)

Ahora bien, este experto sí los desaconseja cuando se colocan sin conocer la causa que provoca la alteración postural: "Es decir, imagine una persona con una pierna más corta que la otra y que su columna se lateraliza. No sería lógico enderezarla con una ortesis de columna. También hay que pensar en el mecanismo de acción: las inmovilizaciones producen osteoporosis, por lo que las ortesis de control sólo impiden el movimiento que puede ser perjudicial, pero no el resto.De la misma manera que imagino que nadie duerme con las gafas, con los audífonos; aquí, lo mismo. El uso de las ortesis depende de la actividad. Por ejemplo, los trabajadores que cargan con objetos pesados deberían utilizar una ortesis lumbar durante su trabajo, y las personas con aplastamientos vertébrales podrían y deberían retirarlas en la sedestación", agrega.

A la hora de comprarlas ve imprescindible conocer la causa de la deformidad y luego elegir el tratamiento adecuado: "Cuando han descartado patología previa y se comprueba que es una actitud postural el consejo es realizar fisioterapia, actividad física y ortesis que recuerden la postura correcta para que el paciente la memorice, no ortesis que la corrijan pasivamente"

Incide el doctor Julio Lorenzo González que deben ser productos sanitarios con marcado CE, y adaptados de forma individualizada por personal experto (técnicos ortoprotésicos) y en establecimientos de Ortopedia.

"Después, lo que hay que ver es que sean eficaces. Si hay una cifosis postural tienen que ejercer una corrección con fuerzas contrapuestas y por debajo del vértice de la curva; y todo esto es complicado si no lo hace un personal formado. Solo aconsejo comprar en internet los productos que ya conozco por su marca comercial. Si he llevado unas gafas de sol de tal modelo y tal marca y me resulta más cómodo recogerlas en mi domicilio, bien. Pero arriesgarte a comprar algo que puede ser perjudicial por ser una copia, etc., jamás", sentencia el cirujano el traumatólogo.

También añade que existen dispositivos eléctricos con corrientes de estimulación muscular que ayudan a potenciar la musculatura en las personas con diferentes anomalías, pero habría que ver primero si están indicados en ese paciente y para su problema..