Pequeña crónica de otro 19 de septiembre

Ya tenía escrito artículo, pero bueno, como es medio atemporal, mejor les cuento que sí, que otra vez tembló en 19 de septiembre, que uno ya sabe que la estadística dice que siguen siendo más los 19 de septiembre tranquilos; también sabemos que no hay nada que permita inferir cuándo va a haber un temblor de los gordos –no todos son terremotos aquí, mis queridos charros de aquella orilla–, pero oye, el susto es siempre susto y la casualidad es bastante difícil de asimilar.

Pero es eso, casualidad, coincidencia, broma del destino que no existe… Y mal rato para los que minutos antes hacíamos bromas porque aquí todos los 19 de septiembre se hace un simulacro, un entrenamiento para por si acaso… que sirve también de homenaje a las víctimas de 1985 y 2017.

Merecido homenaje, desde luego, porque todas las vidas perdidas son una tragedia; por tanto, descansen en paz los fallecidos, dos hasta ahora, pero, igual que dije en 2017, algo se hace bien por estos lares si un sismo (seísmo, temblor) de magnitud 7.7 –no son grados, díganselo a más de un periodista de acá y de allá– provoca tan pocos muertos y daños menores.

Dudé al escribir esto no se vaya a tomar a mal. Insisto, no le quito importancia, cuando uno está sintiendo el movimiento, cuando uno no sabe si bajar o quedarse, no piensa en que a lo mejor se vuelve parte de la estadística.

Sin embargo, sabiendo que uno vive en una zona en la que tiembla con asiduidad, se congratula de que muchos sepan qué hacer y estén ahí para los que no… Tanto como de que a los pocos minutos venga la risa en forma de memes. En mi Facebook puse los que comparto aquí y alguno más.

En fin, que, como alguien propuso ayer, deberíamos pensar en hacer algo como lo de los hoteles que quitan el piso 13 –en las teclas de los ascensores, claro, nada más ahí– y saltarnos por acá el día de San Genaro.

Seguro que los napolitanos lo comprenden.

