Lo decía Luis Aragonés, “Ganar, ganar y volver a ganar, eso es el futbol.” Esa es la hoja de ruta del Salamanca UDS. Dos partidos, dos victorias, seis puntos. Cinco goles a favor y ninguno en contra. Líderes en solitario en la segunda jornada de liga. Y los tantos anotados, conseguidos por diferentes jugadores. Los charros han seguido el guion del fallecido técnico madrileño al pie de la letra. Uno lo tiene que leer varias veces y frotarse los ojos, asimilarlo y creerlo. Para cualquier seguidor del Salamanca, esto es casi ciencia ficción. El aficionado habitual de los blanquinegros no sabe por desgracia lo que es disfrutar y ganar así en los últimos años. Bien es cierto, que esto no ha hecho más que empezar y lo importante es el final, no cómo se empieza. El inicio no puede ser mejor.

El sábado, el equipo debutó en el “oceánico” Helmántico, adjetivo con el que algunos aficionados denominan al campo por sus grandes dimensiones en comparación con el resto de estadios de la categoría. Por fortuna, el terreno de juego no fue un hándicap y si un plus para un equipo armado y que, más o menos, ya sabe a qué debe jugar.

Sobre el partido, los de María salieron en tromba con varios misiles tierra-aire contra la portería del conjunto soriano por mediación de un sobresaliente Amaro y de Peli, lo que llevo a su guardameta Alberto a realizar un par de buenas intervenciones. El Almazán, un equipo al que el curso pasado pude ver en directo en varias ocasiones y me pareció el mejor conjunto de la categoría, no estuvo al nivel que se presuponía. Este curso, pese a tener la misma plantilla, su ritmo de competición está muy debajo de la temporada pasada. Se notaba la falta de rodaje visitante. El inicio del Salamanca fue la mejor carta de presentación de un conjunto que debe salir siempre a ganar y demostrar el por qué, a priori, son los favoritos de la categoría. Con el paso de los minutos, el nivel de intensidad, descendió e incluso hubo tiempo para un pequeño susto en una cesión por un malentendido entre Fabio y Miguel del Río. Poco más en la primera parte. Tras el descanso, el encuentro estuvo mucho más abierto e igualado, hasta el punto que en la grada se firmaba el empate, pero en el minuto 76, un disparo al larguero, una jugada embarullada, un rechace, una petición de penalti y un golazo de Diego Benito, el jugador con más clase del equipo. En la recta final, con los sorianos más abiertos y buscando no irse de vacío, una contra de Mati dio lugar al segundo gol de los blanquinegros tras un recorte de gran calidad de Gabri.

María, peses a la contundente victoria, reconoció errores y fallos a corregir. Algo normal a estas alturas y que demuestra el talante y objetividad del míster. Uno de los más importantes es mejorar la puntería de cara a la portería contraria. Hubo ocasiones y disparos a puerta, pero la mayoría, muy lejos del arco visitante. Y con un Mati que empieza a llamar a la titularidad en detrimento de un Peli más intermitente. Tiempo hay para trabajar, mejorar y preparar el derbi frente al Santa Marta del próximo sábado. Hay ganas de revancha con los del San Casto tras el partido de pretemporada.

No se puede pasar por alto el acierto de la nueva piel del conjunto del Helmántico. La camiseta retro a imagen y semejanza de la UDS de la temporada 97/98 ha sido un rotundo éxito entre los aficionados locales y de otros muchos lugares de la geografía nacional. Esperemos que también se traduzca en un acierto en las ventas de la misma. Tras tocar fondo, el club debe comenzar a crecer de forma horizontal. Empezando por la parte comercial y la explotación de recursos publicitarios del estadio, a día de hoy, inexistentes. Sea poco o sea mucho, generar ingresos propios de forma indirecta es muy necesario para crecer más rápido y mejor. Y en la lista de aspectos urgentes, algunos tan simples y sencillos cómo la limpieza de las cabinas de prensa, no ya por los de casa, (que también) sino por los visitantes. Y todo sin olvidar detalles como el agua caliente de los vestuarios. Manuel, toma nota por favor.

Queda mucho trabajo y mucho camino. 30 jornadas hasta el objetivo. Hay que seguir luchando cada día para ello, recordando otra frase menos conocida que decía también el ex seleccionador Luis Aragonés: “Aquí hasta el más tonto hace relojes de madera. Y funcionan”. Pues eso, paso firme y con cuidado.