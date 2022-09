Cuatro películas que giran en torno a la donación de médula ósea

La donación de médula ósea puede salvar la vida de una persona. Un pequeño gesto para unos que puede ser el ‘volver a nacer’ de otros y que, en diferentes ocasiones, muchos directores de cine han querido contar a través de sus proyectos.

En este sentido, a lo largo de la historia, varios han sido los largometrajes y cortometrajes cuya trama ha girado en torno a este tema: el trasplante de médula ósea. Algunos de esos filmes son los siguientes.

‘Blanca como la Nieve, Roja como la Sangre’

Esta película italiana de 2013 y dirigida por Giacomo Campiotti, fue llevada al cine tras el éxito del libro, del mismo título, publicado en 2010. Cuenta la historia de Leo, un joven de 16 años que no se peina, juega al fútbol, no hace los deberes… Para él solo hay dos colores: rojo y blanco. Y precisamente el primero de ellos, el rojo, es el color del pelo de Beatrice, chica de la que está locamente enamorado aunque ella no lo sabe. Cuando se atreve a decirle lo que siente, descubre que ella padece Leucemia.

‘Medidas desesperadas’

Este film de 1998 cuenta la historia de Franck Conner, un hombre que trata de ganarse la vida como buenamente puede con tal de ayudar a su familia a asegurarse un futuro alentador y próspero. Su hijo tiene una grave enfermedad y necesita un transplante de médula. Por su parte, Peter McCabe cumple los requisitos para ser donante, por lo que tomará la decisión de visitarle.

‘Dilemma’

Estrenada en 1997 y dirigida por Alan Smithee y Eric Larsen, relata la historia de Delphine, quien necesita con urgencia un trasplande de médula ósea. ¿El único donante compatible? Rydy Salazar, un peligroso asesino que está en el corredor de la muerte.

‘La decisión de Anne’

Está película de 2020 protagonizada por Cameron Díaz podría tratarse de una historia de la vida real. La historia de Anne empieza el día en el que sus padres tienen que decidir si tienen otro bebé (Anne) para salvar la vida de su hija Kate, enferma de leucemia.