Teatro, conciertos o un espectáculo de danza: esta es la programación del Teatro Liceo para el mes de octubre

Imagen de la obra 'Ser o no ser'

La oferta teatral del mes de octubre que acogerá el Teatro Liceo ya se conoce. Organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, comenzará con la obra ‘Villa y Marte’ de la compañía Ron Lalá. Ambientada en el siglo XXII, esta obra nos traslada a Marte, donde un grupo de astronautas castizos viajan para refundar Madrid porque el cambio climático ha vuelto imposible la vida en la Tierra. Tras un aterrizaje de emergencia y una pelea por el escaso oxígeno, en el planeta rojo encuentran la oposición de los vecinos marcianos que celebran su verbena popular bajo la Tierra llena, y que no están dispuestos a renunciar a su propio casticismo y tradiciones por unos alienígenas terrestres. Una comedia que está programada el 1 de octubre y cuyas entradas ya están a la venta con un precio de 12, 16 y 20 euros.

Los actores Juan Echanove y Lucía Quintana, entre otros, protagonizan la obra ‘Ser o no ser’, basada en la novela de Ernst Lubischt. Esta obra, ambientada en la Varsovia de 1939, es un homenaje al teatro y a los cómicos como garantes del entretenimiento y capaces de combatir el horror de la barbarie. Esta obra fue llevada a la gran pantalla por Ernest Lubitsch y se trata de una de las comedias más divertidas, corrosivas, entretenidas y brillantes de la historia del cine, con unos diálogos llenos de ingenio y talento que mantienen al espectador con una permanente sonrisa. Su adaptación teatral ha sido un éxito en los numerosos países en los que se ha llevado a las tablas. Será los días 21 y 22 de octubre y las entradas se pondrán a la venta este jueves con un precio de 15, 20 y 25 euros.

El domingo 23 está programada una propuesta para el público familiar, ‘Camino a la escuela’ de la compañía Campi Qui Pugui. Tres hermanas, un camino y un objetivo: tener el futuro en sus manos. La extraordinaria historia de tres hermanas que se enfrentan diariamente a obstáculos y adversidades para llegar a la escuela. Tres niñas que viven en un país cualquiera, en un lugar lejano y próximo a la vez, que no hablan ningún idioma concreto y, al mismo tiempo, los hablan todos. Un espectáculo sugerente, visual y sin texto que se inspira en la historia real de niñas y niños de todo el mundo. Niñas autónomas y capaces, que comparten las ganas de aprender y cambiar su mundo. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pondrán este jueves a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

La compañía Teatro del Temple cierra la programación teatral de octubre con la obra ‘Los hermanos Machado’, el sábado 29. Los hermanos Antonio y Manuel Machado representan a las dos Españas que se enfrentaron en la Guerra Civil, ejemplifican el desgarro que provoca una contienda de estas características. Antonio Machado ya cantaba a las dos Españas antes de sufrirlas. Paradigma de amante del país, siempre quiso mejorar esta tierra y empujó por ello una República en la que creía. Estuvo con ella desde el minuto uno y la defendió hasta el final frente a quienes la abandonaban en una guerra fratricida. Al otro lado de la trinchera su hermano mayor, Manuel, aquél que le condujo en sus primeros pasos poéticos y vitales, aquél a quien siempre pudo recurrir estaba ahora en Burgos, del lado de los sublevados, diciendo que no había dos Españas sino una, grande y acaudillada España.

Pocas familias literarias ejemplifican el desgarro que provoca una guerra civil como la de los Machado. Durante tres años, los hermanos, que se sabían en bandos opuestos, no quisieron criticarse, pero tampoco se hablaron. Y cuando Manuel quiso encontrarse con Antonio, el diálogo ya no era posible. Esta obra les permite mantener ese encuentro que no pudieron tener. Las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros y se ponen a la venta este jueves.

La programación de octubre también incluye el espectáculo ‘Gran Reserva’ de Les Luthiers, cuyas entradas ya están a la venta. Será los días 18 y 19 en el Caem y las entradas tienen un precio de 45, 60 y 65 euros. Y el espectáculo Inventio los días 28 y 29 de octubre en el Caem, cuyas entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y también están a la venta.

Danza en el Teatro Liceo

Además este jueves se ponen a la venta las entradas para el espectáculo de danza ‘El perdón’ de la compañía Losdedae que está programado en el Liceo el sábado 15 de octubre.

Un espectáculo de Juan Carlos Rubio, dirigido por Chevi Muraday e interpretado por él mismo y por Juana Acosta. Para pedir perdón es preciso ser consciente de que se ha hecho un daño importante al otro. Ponerse en su lugar y acercarse a sus sentimientos puede llegar a hacer sentir de verdad el dolor del otro. Desde esta reflexión, Juana Acosta y Chevi Muraday, se adentraran en un espacio de investigación, a través de sus propias experiencias vitales y utilizando el cuerpo y la palabra como vehículo, abriendo el canal de la reconciliación.

Las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros.

XI Ciclo de Música de Cámara y Solistas

Además, este jueves, 22 de septiembre, se ponen a la venta las entradas para los dos primeros conciertos del XI Ciclo de Música de Cámara y Solistas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.

El primero de los conciertos está programado el próximo lunes 26 de septiembre, a las ocho de la tarde, y correrá a cargo de la Orquesta Clásica del Teatro Liceo, una agrupación musical que ha comenzado su andadura en enero de este año con motivo del 20 Aniversario de la Capitalidad Cultural Europea. En esta ocasión podremos disfrutar de la Obertura 'Las Hébridas' de Felix Mendelssohn, el Concierto para clarinete y orquesta nº 2, en mi bemol mayor, op. 74 de Carl Maria von Weber con el solista José Vicente Castillo y, en la segunda parte, la Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 36, de Ludwig van Beethoven.

Y el segundo los ofrecerá, el 17 de octubre, el Cuarteto Hanson, una agrupación formada por los violinistas Anton Hanson y Jules Dussap, Gabrielle Lafait (viola) y Simon Dechambre (violonchelo). Los cuatro músicos son ganadores de numerosos concursos internacionales y, además, han sido invitados por prestigiosos festivales como las Bienales de cuarteto de Amsterdam y París, el Festival de Deauville, el Cadenet, L’Auditori de Barcelona, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Lockenhaus Festival o el Festival de Aix en Provence. Sus conciertos en la Philharmonie de Paris, la Wigmore Hall de Londres, en el auditorio de la Maison de la Radio de París, el Victoria Hall de Ginebra, el ORF Kulturhaus en Viena les permiten brillar en Europa y otros continentes (Israel, China y Marruecos).

Las entradas para estos dos conciertos tienen un precio de 12, 16, 18 y 20 euros.