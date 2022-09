Hace solo unos días, tirando de nostalgia y buscando en el baúl de los recuerdos de las imágenes futboleras que uno lleva captando ya varios años, apareció una que le da sentido a este deporte; también a la propia vida. Aunque apoyar esta reflexión es un ‘atentado’ en una actualidad que solo piensa en el ‘cortoplacismo’, pase lo que pase…

No recuerdo exactamente el año, pero sí que fue cuando Unionistas CF jugaba en Las Pistas, probablemente ya en Segunda B. En una de las paredes de entrada a este recinto deportivo, los aficionados habían colocado una pancarta que rezaba: “Somos camino, no resultado”.

En todos estos años desde su creación, Unionistas ha planificado y ejecutado un buen plan. Eligió un camino y es el que está intentado seguir de la manera más fiel posible, aunque a veces tome algunos atajos que le alejan de lo que quiere ser; supongo que a todos nos ha pasado o nos pasará alguna vez en nuestra existencia.

Odio al fútbol moderno, los aficionados como dueños del club, una visión distinta del negocio de este deporte… todo ello para no perder el romanticismo de aquellos que un día cometieron la ‘locura’ de crear un club homenaje a la extinta UD Salamanca, sentido de este proyecto.

Copa del Rey, a un paso de jugar un play off de ascenso a Segunda, líder de Segunda B, muchos ascensos logrados, un dinero bien gestionado, un nuevo césped natural gracias a sus dueños/fieles seguidores… todo ello siempre con la vista puesta en disfrutar del camino. Y seguro que todos los que un día iniciaron esto, lo siguen haciendo de uno u otro modo.

No en vano, como ocurre en todo caminar, las piedras en forma de obstáculos aparecen en algunas fases del trayecto; unas más pequeñas, otras más grandes y otras que bloquean el camino. Lo malo de una situación como ésta no es que haya que sortear los obstáculos, es encariñarse con ellos… y Unionistas no puede caer en este cruel error demasiadas veces para no dar al traste con todo lo construido durante este tiempo.

Dar poder o total capacidad de mando a una o varias personas ya le salió mal en el pasado y le puede pasar factura en el presente y el futuro; creo que muchos saben qué ha pasado estos años con ciertas figuras externas con poder para hacer y deshacer. No es bueno.

La temporada 2022-23 no ha empezado de la mejor manera para Unionistas CF en lo deportivo; de hecho, cuenta sus primeros cuatro partidos por dos derrotas y dos empates. O lo que es lo mismo, dos puntos de los doce que se han disputado. ¿Preocupación? No. ¿Nervios? Tampoco. ¿Debacle? Ni mucho menos.

¿Exigencia? Sí, la máxima. ¿Trabajo? Eso es innegociable. ¿Paciencia? Por favor, que estamos en la jornada 4. Todo ello no impide ver la necesidad de victoria de un equipo que se ve perjudicado en exceso por sus errores en ambas porterías, que es donde se decide este deporte. ¿Merece Unionistas estar dónde está? Sí, rotundamente. Tan cierto como que la pizca de fortuna que en anteriores temporadas tenía, ahora le está dando la espalda; pero seguro que volverá.

“Somos camino, no resultado”. El fondo de esta reflexión no puede ser más acertado, porque además de ser camino hay que disfrutar del mismo mientras se recorre y no cuando éste ya ha llegado a su fin. Unionistas (como ya dije en el artículo de la semana pasada) debe confiar en lo que está haciendo sin ponerse ninguna losa encima.

Solo así se podrá ser feliz durante el camino y lograr el objetivo final; en el fútbol y en la vida.