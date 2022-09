Poner pie en pared...

Es triste en estos tiempos que la verdad entrañe un riesgo y haya que perseguirla con cautela. No hay libertad de expresión ni histórica. Somos súbditos del reino del relato. Al modo de la caverna de Platón, no percibimos la realidad sino las sombras que la luz del relato proyecto sobre nuestra mente. Quien controla el relato, determina nuestra mirada. Vemos lo que vemos, no lo que es.

Estoy en contra de imponer -ismos de cualquier pelaje, pero de lo que estoy más manifiestamente en contra es de imponer. Éste verbo o acción se está repitiendo mucho desde hace tiempo. Se demoniza a partidos que defienden la constitución y la unidad de España mientras se lava la cara a bandidos y facinerosos.

Después de tantos años de mentiras, la clase política no debería engañar a nadie, pero aunque la mayoría han perdido toda la credibilidad y muchos tienen los días contados, no es que hoy lo digan las encuestas, lo dicen sus hechos que no pueden tapar. No hay que ser ni muy listo ni un fuera de serie. Se ha hecho mucho daño a la democracia de este país, a su economía, a la educación y lo que es peor a la conciencia y a los modos sociales de los ciudadanos tolerando lo intolerable, mirando tan sólo los votos antes que el bien común. Si las mujeres o las familias ganarán la tercera parte que la ninistra podrían tener también tres hijos. La igualdad empieza repartiendo las oportunidades. Las mujeres españolas de verdad, no las subvencionadas de otras razas, no pueden permitirse hijos, uno quizás. Las otras de cuya religión no podemos hablar, no trabajan en su mayoría o si lo hacen es en negro y cuidan de sus tres o cuatro hijos subvencionados.

El 24 de septiembre se acaba el contrato entre de gas entre Alemania y Rusia, y en las condiciones actuales no podrá ser renovado, esto producirá la quiebra de Alemania. El orden está clarísimo con la energía disparada Alemania no puede competir y colapsará económicamente. El resto de Europa lo pasará peor. Frío, desempleo y miseria gracias gracias a la von der brujen y compañía que votan que los hombres pueden parir. Todos sabemos que ya no se va a crear más empleo serio. Nos hablan de soluciones mágicas y nos prometen el paraíso, por parte de conferenciantes, contertulios, ministros, gentes distraídas, entes recaudatorios pero como decía el poeta si lanzas palabras al viento ahí se quedan.

Nos siguen mostrando estadísticas y encuestas cada vez más mal maquilladas, mientras nos lanzan soflamas que no son más que una tapadera. La realidad es que muchos vuelven a ser peatones a la fuerza, otros van con patinete. Lo peor es regresar de noche. El panorama está como para informarse de la ley de propiedad horizontal en el 13 de la rue del percebe.

Es jocoso oír afirmar a algún político o candidato que disminuye el paro o que la culpa ahora la tiene el patriarcado como si de la biblia se tratara. Castilla y León se despuebla y envejece porque no se han sabido seguir políticas de arraigo a la tierra ni crearse las oportunidades de trabajo para su gente. Cuando un colectivo pide un indulto para un político, los españoles dejamos de creer en la Justicia y en los firmantes. La última cosa chulísima es pedir intervenir el mercado laboral para obligar a las empresas a subir los salarios. Lamentables los informativos llamando cambio de hábitos alimentarios a lo que no es más que miseria. Ningún eufemismo puede ocultar la nefasta gestión que nos ha tocado vivir.

Castilla y León va camino de convertirse en la España en escombros que adorna nuestros pueblos. Las gentes importamos poco mientras nuestros políticos discuten de lo que no interesa a nadie. La estafa cotidiana en todos los aspectos de la vida que nos rodea, avanza un día si y otro también, y algunos la saben adornar bien de inoperancia y de una soberbia como nunca se ha conocido. Los falsos intelectuales y tertulianos son realmente alucinantes en su indigencia intelectual y moral. Estafas gordas en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, en Valencia, etc... al final estafas y más estafas lo mires por donde lo mires. Hemos rendido a España a cuatro golpistas y media docena de comunistas de extremaizquierda y tres nacionalistas de tres al cuarto, lo peor es que hasta las hemos llegado a escuchar considerándolas como inteligentes.

Campa la dejación de funciones una vez más, y tampoco nadie va a defender la constitución, ni a sus votantes, ni a los españoles. Es vergonzoso una vez más que en un país democrático como el nuestro se agreda a una exdiputada nacional y exdiputada autonómica, votada por la ciudadanía, para que no pueda hablar en una universidad de todos porque no se lo permiten unos chanclistas estalinistas que pertenecen a unos partidos a los que no vota ni el tato. Lo peor es que ni se les detenga. Están a unos niveles de intensidad ideológica incapacitante para una reflexión y estimulo que contradiga su odio y su ansiedad. Piensan en una paguita del estado o en ser milicianos blandengues de la ninistra ametrallando junto a un barranco. Pena dan. Encima la mayoría son niños ricos. Si eres un terrorista se te rinden homenajes, si eres un político corrupto se te indulta, si eres una persona honrada la policía te pide que abandones la universidad pública para que no te agredan, mientras convertimos el país en un paraíso de okupas, violadores e ilegales. El culto a la diversidad ya sea sexual, cultural, de idiomas, etc. va acompañado de la condena de la diversidad de opinión. Nos quieren más diferentes de lo que en realidad somos, para manipularnos, y con una sola forma de pensar. Vamos camino de un estado fallido.

Una vez más seremos víctimas de un país que no tiene referentes de país. La civilización occidental de Roma y Grecia, pasó a España y de ahí a todo el mundo, y porque no al universo. Los ciudadanos, los españoles, desde su pereza e ignorancia se hacen valer poco frente a los que los gobiernan. Se ha perdido todo el coraje y valor para levantarse contra tanta desidia, que flaco favor se hace a los que nos representan y nos gobiernan. El éxito es como el amanecer hay quienes lo esperan dormidos, mientras otros se levantan a encontrarlo. Unos no tienen vergüenza y otros la tienen. La mezquindad lleva a la ruindad y a la miseria, actitudes muy típicas de los vagos y maleantes. Hay que poner pie en pared para empezar a defender la libertad y la patria, sus valores y símbolos.