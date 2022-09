El último disparate

No sé si han sido las principales cadenas de alimentación las que se han adelantado a la ministra Yolanda Díaz, o si ha sido la ministra Yolanda Díaz la que se ha adelantado a las principales cadenas de alimentación, pero ante las dificultades que tienen no pocas familias para hacer la compra debido a la brutal subida de precios y bajada de ingresos, unas y otra se han puesto a buscar soluciones, y he aquí la que han encontrado: ofertarles, se entiende que semanalmente, una cesta de la compra con los productos más básicos y saludables hasta después de Navidad por 30 euros.

30 euros, 30 productos

Todos los supermercados que dicen haberse adelantado a la ministra ofrecen lo mismo: 30 productos por 30 euros. Dicho así sobra la cesta: lo que se puede adquirir por 30 euros en cualquier supermercado puede llevarse de la mano perfectamente. Pero si nos fijamos en la lista de productos es lo único que hay que salvar. Más o menos, todas incluyen lo mismo: medio kilo de zanahorias, un par de cebollas, media docena de huevos, cuatro yogures, algo de leche y de pan, algún tomate y poco más, pero eso sí, todas, absolutamente todas incluyen un kilo de sal. Y me pregunto yo para qué se querrá un kilo de sal en cualquier casa si no hay aceite y patatas para hacer una triste tortilla, ni garbanzos para hacer un cocido ahora que apunta el invierno y tanto resuelve, ni lentejas, ni arroz, ni alubias, ni pastas, ni fiambres, ni embutidos, ni carne, ni pescado, ni fruta… ni nada que sirva para comer en condiciones. Total, si esto es como se cuenta, los que ganan son los supermercados. Por un lado se quitan de encima los productos que ya tienen de gancho para las habituales ofertas, por otro, como la cesta no da para comer, de paso hay que hacer la compra de verdad, y las tiendas pequeñas pierden esos clientes que compran lo que necesitan a diario porque les resulta mejor que hacer una compra para la semana o el mes, y por último, si las cuentas no arrojan un saldo positivo, basta con subir unos céntimos los productos que no se incluyen en la cesta, y a ganar los que nunca pierden.

Medidas para sumar que restan

La ministra Yolanda Díaz es consciente de que muchas familias tienen serias dificultades para llegar a final de mes, pero esto más que sumarle méritos como sin duda pretende, se los resta, porque es más censurable no resolver un problema que se conoce que un problema que se ignora, y su propuesta de la cesta de la compra tiene más de disparate que de solución. Es evidente que esta señora, gracias a los españoles, entre ellos las familias afectadas, ni tiene que hacer la compra, ni tiene que cocinar ni tiene que hacer números para saber lo que puede y lo que no puede comprar porque le pagamos dos sueldos al mes: el que cobra, que no es moco de pavo, y el que se ahorra, porque va y viene a gastos pagados. Somos conscientes de que muchos de los problemas que nos han llevado a esta situación vienen de fuera o son ajenos a la voluntad humana y entendemos que para cualquier gobierno es difícil hacerle frente, pero no entendemos que las medidas que se toman para minimizar los daños beneficien siempre a los que más tienen y perjudiquen a los que tienen menos, y mucho menos entendemos que la ministra Yolanda, tan comedida ella, tan comprensiva, tan generosa, nos tome por menores de edad y quiera hacernos ver que con una cesta cuyo mayor paquete es el de un kilo de sal pueda comer una familia por pequeña que sea tres veces al día. ¿Cabe mayor tomadura de pelo?