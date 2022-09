Casañ: "Es un partido para ganar 3-0, pero te acaban empatando en el final"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha dado sus impresiones del choque con el Fuenlabrada al término del mismo ante los medios de comunicación presente en el Reina Sofía este 18 de septiembre. También han hablado Nespral y Beneit, los dos jugadores puestos por el club para hablar.

Valoración: "Partido para ganar 3-0, pero te acaban empatando en el final. Hemos trabajado, aunque te vas con mal sabor de boca de estas cuatro semanas. Si tienes tantas ocasiones y no lo haces... es un equipo que viene de Segunda".

2 de 12: "Hoy y mañana estarán mal, pero luego irá todo mejor. Hemos sido capaces de dominar a todo un Fuenlabrada. Si metemos el segundo, se acaba el partido. Han acabado tirándose el suelo y son más veteranos en ese aspecto. Hemos pecado a la hora de ser nobles".

Fuenlabrada: "Esto es fútbol y todo vale. Mi equipo ha sido noble en ciertas acciones. Hemos perdido dos puntos".

De Miguel: "No estaba disponible para jugar y le hemos cuidado para ver si podía llegar, pero ha sido sincero y ha dicho que no estaba para jugar".

Paciencia: "La afición no es tonta y ve lo que hay. Todos queremos ganar. Los que más cabreados se van son los que han fallado las ocasiones".

Injusto: "Esas acciones se trabajan y en muchos aspectos hay que estar ahí para meterlas. Somos un equipo que nos falta mala hostia. Hemos podido tener 12 puntos, pero tenemos 2".

Césped: "Está espectacular y hay que dar la enhorabuena a todo el mundo. Es una maravilla y lo hemos cuidado".

NESPRAL

"Esto son goles. Hemos perdonado ocasiones muy claras contra un equipazo. Tienen recursos para hacerte daño y es duro por cómo estábamos. La Primera Federación es así. Hay que mejorar en lo anímico, aunque nos penalizan errores por la calidad de la categoría. No vamos a tener tantas oportunidades meter tres o cuatro goles a un equipazo. Hay que ir a Mérida con ganas. No nos fijamos en la clasificación. El césped es una maravilla. Llegué hace dos años y no había nada. El estadio está guapísimo y lo vamos a disfrutar. El club evoluciona a pasos agigantados".

BENEIT

"Sabemos que es uno de los gallitos de la Liga y hemos hecho un partido muy serio. La línea es esta y en el fútbol si no dominas las áreas, esto es lo que acaba pasando. Debemos de ser autocríticos y el equipo ha hecho un partido serio. El terreno de juego está increíble y es un campo bastante grande, aunque es una gozada".