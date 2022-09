Ureña, culto a la pureza

Faltan palabras a la lengua para los sentimientos del corazón. Leí esa frase hace unos días. Torear desde el corazón, no desde la cabeza, es la expresión de un sentimiento, y así fue la propuesta entregada, limpia y pura de un Paco Ureña que ha vuelto a saborear las cotas más altas de su concepto, porque lo de este torero es un canto a la vida cuando expone los vuelos y hunde los talones en la arena. Es la apuesta de la verdad. Y Salamanca vibró.

Y la cuarta de abono llevó su nombre, y su faena tardaremos en olvidarla, aunque no saliera en volandas. ‘Inspector’ fue pronto y bravo; y la pierna flexionada en el trasteo de inicio de muleta dejó intuir lo codicioso que fue el negro bragado de La Ventana de El Puerto; y ahí siguió el murciano, siempre encajado para desgranar las series con la mano diestra, con mucha verdad. Y se la jugó sin trampas. Soberbio después al natural cuando corrió la mano y enseñó que la verdad se encuentra cuando se lo pasa uno muy cerca, y muy despacio, siempre gobernando por el trapo sin una pizca de dudas. Y levantó Paco la cara para mirar al tendido después de crujir al toro con esa muleta lenta, honda, todo para reventar por abajo por ambos pitones. Y sonrió. Muy emocionante.

Qué profundos fueros los naturales. Qué pitón izquierdo tenía este animal. Solo nos frenaron en seco esos minutos que pasaron entre la estocada que le espetó casi entera recibiendo y la muerte de ese animal bravo que tardó en caer. Lo demás, valió todo. ‘Inspector’ actuó como un bravísimo ejemplar y así murió, casi en los medios y a milímetros de los pies de Ureña. Rotos en los tendidos, y aún sin saber qué pasó en el palco no para no entregar ese segundo trofeo, sino sin saber por qué a ese toro no se le dio la vuelta al ruedo.

El detalle hoy fue la entrega de un Ureña incombustible. Y un encierro de la familia Fraile exigente, encastado y con toros muy bravos. Y mientras, se seguirá hablando del coraje de Paco, de cómo es capaz de torear a un bravo con las zapatillas clavadas y el pecho entre los pitones. Y quiero volver a verlo pronto, porque es de los elegidos que pasea temple y pureza. Se reinventa casi a diario. Y volvió a hacerlo aquí.