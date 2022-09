María: "Me gustó el inicio y les he dicho que había que salir por ellos. Hay que felicitarles"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, se ha mostrado feliz en rueda de prensa después del triunfo de su equipo por 2-0.

Valoración: "Lo de la presión es exterior y lo dice la gente de fuera. Hemos tenido paciencia y podía ser un partido largo. Es victoria justa".

Inicio: "Me gustó el inicio y les he dicho que había que salir a por ellos. Hay que felicitarles. La salida me ha encantado".

Descanso con 0-0: "Les he dicho que había que estar tranquilos, pero debíamos ser respetuosos y no podemos descentrarnos. Toca ajustar cosas".

Autocrítica: "No hemos sido perfectos. Soy crítico conmigo mismo y se puede mejorar. También en los golpeos de fuera toca ser más efectivos".

Lo que más le gusta: "La salida. Tampoco fue la de Palencia mala, pero aquí hemos creado ocasiones".

Diego Benito: "Tiene mucha calidad y podía desequilibrar el partido. Lo ha hecho en un rechace".

Cinco goles a favor y nada en contra: "La portería a cero es importante. No ha habido ocasiones claras en contra".

José como lateral: "Es una cuestión táctica que ha salido. Quiero destacar también a los del banquillo porque han ayudado".

Pereira: "Si va todo bien, en principio le iremos metiendo para ver si llega al derbi. Estoy muy mayor ya para semanas especiales".

Miguel del Río: "Tiene confianza y debe seguir trabajando para espabilar. Que no os extrañe que el sábado pueda jugar Mike".