Chaves analiza su triunfo en los coloquios taurinos del Casino: "Tuve el mejor lote y lo disfruté"

La afición salmantina ha arropado este sábado el tercer coloquio taurino del Casino, dirigido por las periodistas Ana Pedrero y María Fuentes, en el que se han puesto sobre la mesa las virtudes de la ganadería de Galache, la apuesta de Morante con este hierro, que volvió a triunfar con un encierro interesante con el volvió a consolidar su sitio en La Glorieta.

El coloquio ha contado con la partición de los dos toreros que actuaron este viernes, Domingo López Chaves y Alejando Marcos. Chaves saboreó el triunfo, se mostró feliz, reconoció que fue el mejor lote, destacó las virtudes de sus toros y se mostró realmente agradecido a la afición salmantina y a la ganadería de Galache de "vivir una tarde como la que vivió de principio a fin".

Por su parte, Alenjadro Marcos ha reconocido que posiblemente hizo algunas cosas "que no serían lad mejores", pero que no tuvo el mejor lote. El salmantino no pierde la fe, se queda con los detalles, con 'cosas' que pudo extraerle a los toros y espera que la afición le espere, porque no va a perder "las ganas de seguir peleando" por consolidarse y por ser ese torero que la afición salmantina reclama.

El coloquio también ha contado con la participación de los periodistas Paula Zorita y Carlos Ruiz Villasuso, director de MundoToro, que ha puesto sobre la mesa la importancia de recuperar encastes minoritarios, como este de Galache, y ha agradecido a Morante por ser el artífice de esa tarde, un torero que ha recuperado " las diferentes suertes del toreo y no tiene límite".

Mañana, a las 13.00 horas, nueva entrega de estos coloquios taurinos con el ganadero de El Puerto de San Lorenzo, José Juan Fraile; y los periodistas taurinos Alfonso Santiago, Javier Lorenzo y Javier Hernández.

Fotos: Vanesa Martins