Benito: "He tenido la suerte de meter el golazo"

Diego Benito, jugador del Salamanca UDS, ha resultado ser decisivo en el partido frente al Almazán después de firmar un golazo que ha dado alas a los suyos para sumar el 6/6 en el inicio del campeonato.

Victoria sufrida: "Se ha atascado, pero hemos sido superiores al ir a por ellos. Ha habido unos momentos mejores que otros. El cerrojo que hemos puesto atrás ha sido importante y he tenido la suerte de meter el golazo. Nos vamos muy contentos".

Inicio muy fuerte: "Nuestro campo tiene que ser un fortín. No solo lo piensa el míster, sino todos. El inicio ha sido espectacular, pero luego nos han faltado un poco las fuerzas".

Vuelta al Helmántico: "No estamos en nuestra plenitud física, aunque me he ido encontrando bien. Lo principal es coger ritmo lo antes posible. La línea a seguir es esta".

Cambio de chip: "Creemos en nosotros y la mentalidad es positiva. Intentamos aislarnos de las dudas en pretemporada, aunque nosotros no las hemos tenido. Hay que dar el do de pecho".

Nuevas camisetas: "Son cómodas y a la gente le han gustado. Por mí como si jugamos con petos (ríe). Ha caído bien la camiseta".