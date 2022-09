A hombros Valadez con una gran corrida del Puerto. Faena para el recuerdo de Ureña

Rompe el paseíllo en La Glorieta en la cuarta de abono, en la que se lidian toros de El Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto por Perera, Ureña y Leo Valadez, que hace su presentación en esta plaza. Un tercio de entrada en tarde soleada y agradable.

PRIMER TORO. Sin premio una buena faena de Perera al noble primero por el mal uso de la espada

Abre plaza Perera lidiando a 'Bonoloto', al que saluda por delantales con mucho ritmo. Aprieta el de La Ventana en el caballo de Gabriel Gutiérrez, que sen?ala muy trasero. Acusa el puyazo el astado, que claudica un par de veces antes del quite por chicuelinas de Perera en los medios. Muy bien los subalternos del extremen?o, con una gran lidia de Javier Ambel. Se desmonteran Curro Javier y Vicente Herrera. Brinda al público Perera, antes de un gran comienzo toreando de rodillas en redondo. Muy templado el extremen?o ante la noble y dulce embestida del de La Ventana. Al natural también hay largura en el trazo y ligazón en las series, a las que le falta un punto de rotundidad por algún que otro enganchón. Vuelve a la derecha para exprimir lo que queda de su oponente, muy firme Perera. Acorta distancias, donde se desenvuelve como pez en el agua el de Puebla de Prior, dejándose rozar la taleguilla por los pitones. Pierde premio por el mal uso de la espada.

SEGUNDO TORO. Esfuerzo de Uren?a con el geniudo segundo

Remata de salida en los burladeros el segundo de la tarde, con el Uren?a se abre bien a la verónica, rematando con una revolera. Buen puyazo de Pedro Iturralde. Quita en los medios por gaoneras Uren?a, con mucha limpieza. Brinda su faena a Juan Diego. Rebrincado el del Puerto en la muleta de Uren?a, que está muy firme, sobando poco a poco a su oponente. Lo intenta el murciano al natural, de uno en uno, pero la faena no levanta el vuelo pese a los intentos del torero, muy voluntarioso. Mata de un bajonazo.

TERCER TORO. Oreja para Valadez de un gran toro del Puerto

Buen saludo de capa de Leo Valadez en su presentación en Salamanca frente al tercero de la tarde. Se emplea 'Rayito' en el caballo montado por Alberto Sandoval. Quite espectacular por lopecinas de Leo Valadez en los medios, la última de rodillas. Pronto y bravo el toro del Puerto, que galopa y se arranca de lejos también en el tercio de banderillas protagonizado por el mexicano con mas voluntad que brillantez. Brinda al público Valadez, que comienza con un molinete de rodillas, tres en redondo, uno de pecho ya de pie muy largo y uno del desprecio. Gran embestida del toro del Puerto de San Lorenzo, que aprovecha Valadez para ligar a derechas con limpieza. El astado quiere todo por abajo y con sometimiento, y a punto está de sorprender en dos ocasiones al mexicano cuando intenta el toreo al natural, que a partir de ahí no termina de enganchar a los tendidos pese a la excelente condición de 'Rayito'. Opta por las cercanías Valadez en una faena de más a menos, que finaliza por manoletinas. Mata de estocada caída fulminante, que vuelve a calentar al público y corta la primera oreja de la tarde.

CUARTO TORO. A más la faena de Perera con el cuarto. Gran ovación

No consigue lucirse en esta ocasión Perera con el percal. Toma un puyazo en los bajos del 6 en del Puerto, apretando. Bien nuevamente la cuadrilla del extremen?o en banderillas. Saludan Ambel y Herrera. Tantea Perera por arriba a 'Relicario', con muchas teclas que tocar. A más el toro y la faena tras una serie por el pitón derecho en la que el extremen?o somete y aprieta el acelerador. Responde bien el del Puerto, al que le da aire Perera. Gran serie nuevamente por el pitón derecho, con largura y tomándola muy por abajo el toro. Firme y poderoso el extremen?o en un epílogo en cercanías, donde protesta más el del Puerto. Suena un aviso antes de entrar a matar. Estocada trasera. Suena otro aviso. Saluda una ovación tras petición insuficiente.

QUINTO TORO. Rotunda faena de Ureña, que corta una oreja de muchísimo peso

Muy frío de salida el quinto, más ofensivo que sus hermanos. Cumple en varas 'Inspector'. Brindis al público de Uren?a, que lo ve claro y se pone a torear desde el minuto uno. Muy cen?ido el murciano frente al bravo toro de La Ventana, con mucha transmisión. Se rompe Uren?a al natural, con mucha pureza en los cites y en el embroque. Acorta distancias, todo con mucha solemnidad, muy torero en los remates. Importante faena de Uren?a, que pone a La Glorieta en pie ante otro buen toro de la casa Fraile. Sensacional al natural nuevamente, aguantando parones y toreando con mucha verdad, jugándose los muslos. El final de Uren?a toreando sin ayuda con la mano derecha es sin duda uno de los pasajes más importantes de la Feria. Estocada defectuosa, corta y delantera. Oreja con gran petición de la segunda.

SEXTO TORO. Oreja para Valadez de un gran toro de La Ventana. Puerta Grande para el mexicano

Se hace nuevamente el silencio en la plaza después de la tremenda bronca al presidente por no conceder dos orejas a Uren?a. Buena pelea del sexto en el peto. Puyazo largo de Agustín Romero, pero midiendo el castigo. Voluntarioso quite de Valadez, que vuelve a protagonizar el tercio de banderillas. Brinda al Nin?o de la Capea, presente en el tendido 8. Otro gran toro de La Ventana, que humilla con celo en la muleta del mexicano, que inicia genuflexo la faena toreando en redondo sobre el pitón derecho. Vibrante embestida de 'Renacuajillo', al que Valadez se lleva a los medios para seguir toreando con la derecha, muy firme. También al natural torea Valadez con limpieza pero el de La Ventana pide más sitio y ligazón. Acorta más distancias el mexicano, que se ha llevado el mejor lote de una excelente corrida. La faena no toma el vuelo que merece el gran toro que cierra la función. Se queda todo a medias. Valiente Valadez en un cierre por manoletinas de rodillas. Mata bien y corta la oreja que le abre la Puerta Grande.

FICHA DEL FESTEJO

Cuarta de abono. Un tercio de entrada en tarde soleada y primaveral. Toros de El Puerto de San Lorenzo (2, 3 y 4) y La Ventana del Puerto (1, 5 y 6). Bien presentados. El primero, bueno y muy noble, aplaudido en el arrastre. Rebrincado y geniudo el segundo. El tercero bravo, pronto, con transmisión, aplaudido en el arrastre. A más el cuarto, aplaudido también. Con mucha transmisión el bravo quinto, aplaudido en el arrastre. Muy bueno el sexto, ovacionado.

Miguel Angel Perera, de plomo y oro. Saludos y saludos tras petición y dos avisos.

Paco Uren?a, de verde botella y oro. Saludos y oreja con gran petición de la segunda tras aviso.

Leo Valadez, de nazareno y oro. Oreja y oreja.

FOTOS: MIGUEL hERNÁNDEZ