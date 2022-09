María y el 'factor Helmántico': "Miedo solo a la muerte"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación locales para hablar sobre el partido en el Helmántico contra el Almazán.

Sumar los tres puntos: "Tenemos ganas y es la intención, pero no por ser en casa. Hay que ir a por el Almazán".

Miedo al Helmántico: "Yo no. Miedo solo a la muerte. No debe haber ningún tipo de presión. Mucho es exterior. Estoy tranquilo. Es la jornada 2. No hay presión, la hubo con el Compostela. Toca aislarse".

Césped: "Le han pasado y lo que quedaba era la hierba era suelta. No está levantado".

Bajas: "Pereira no llega. No queremos forzar".

Cambios: "No es lo mismo el Almazán que el Palencia. Si no espabilamos, nos dan un viaje".

Portería: "Analizo cada semana el post. Puede entrar cualquiera de los dos".

Benito juega: "Ya se verá...".

Mercado: "Hace diez días se cayó una opción y de momento no hay nada. Sigue Lozano peinando".

Almazán: "Muchos equipos nos van a esperar. Veo al Almazán para luchar por encima. Es la misma plantilla, aunque la han mejorado. O nos ponemos las pilas o nos pueden dar un susto".