Visibilizar el bullying, primer paso para frenarlo

La sociedad juega un papel muy importante a la hora de prevenir el acoso, tanto en el ámbito educativo como en otros ámbitos del día a día. Alberto Santos, director de la delegación salmantina de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar lo primero que hay que hacer, como ciudadanos para erradicar el bullying, “visibilizarlo”, explica.

“No normalizar la violencia, no permitir bromas de mal gusto ni tópicos que pueden normalizar ciertas actitudes de discriminación”. Pero no solo en la calle o en situaciones fuera del contexto cotidiano. “En casa también se puede hacer mucho. La violencia no es la solución, pero la pasividad tampoco. Nuestra mascota es un erizo, no un tigre ni un conejo blanco, porque es un animal que no agrede pero que tampoco permite que nadie le haga daño. No se trata ni de ser agresivo ni pasivo sino asertivo”, explica el responsable.

Por otro lado, en lo que respecta a los protocolos, herramientas o diferentes recursos para ayudar a afrontar este problema, Santos destaca que “nosotros recomendamos aplicar un Plan Nacional integral que ha de ser externo, porque el colegio muchas veces es juez y parte”, explica. “El profesorado muchas veces no está preparado. También se ha de aplicar un plan de convivencia y medir su incidencia”.