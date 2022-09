La comisión de investigación sobre el supuesto caso de acoso laboral vuelve a enfrentar a Gobierno y oposición en Béjar

Los populares lamentan que ninguno de los representantes de las otras formaciones acudiese a la primera reunión de la comisión, mientras que desde el Equipo de Gobierno esgrimen que no se tenía constancia de la convocatoria.

El regreso de la actividad diaria tras las fiestas locales en Béjar esta siendo intenso, como lo ha sido la legislatura en sí. En esta ocasión la discrepancia entre partidos viene generada en torno a la comisión de investigación de un supuesto caso de acoso laboral acontecido entre trabajadores en La Covatilla.

Antes de entrar en detalles, conviene poner en orden todo lo relativo a este asunto. En el mes de abril (concretamente el día 22) el Partido Popular hizo público en rueda de prensa que, según sus informaciones, había sucedido un supuesto caso de acoso laboral entre trabajadores de la Estación de Esquí de La Covatilla, siendo una mujer el objeto de dicha situación. El PP anunció que pediría una crear una comisión de investigación para, como declaraba Riñones en ese mismo día, “para aclarar los hechos y que esta comisión, si es verdad que el alcalde se proclama como hace el líder de la transparencia, esté presidida por un concejal del PP”.

La petición formal se hizo en la sesión plenaria correspondiente y fue concedida por el equipo de gobierno, junto con la apertura de un expediente de investigación, tal y como afirmó el Alcalde Antonio Cámara. Desde entonces, en diferentes sesiones, el regidor socialista ha recordado al PP que ellos “tienen la presidencia y son ustedes los que tienen que formar esa comisión” cada vez que los populares preguntaban por la resolución del expediente sobre este asunto.

Primera sesión desierta

Según informa en una nota de prensa el PP, este pasado lunes el portavoz Alejo Riñones recordó a los presentes que “el jueves 15 de septiembre, tendría lugar la primera reunión de esa Comisión de Investigación para aclarar los hechos y dar por cerrada esa comisión. Sin embargo, ningún portavoz de los grupos municipales del Ayuntamiento se ha personado en la primera y única reunión convocada a las 10:00 horas. Ni el portavoz del PSOE, ni de Tú Aportas, ni de Ciudadanos han querido asistir a la comisión y, por tanto, no se ha celebrado”.

El partido en la oposición lamenta “ el poco interés que este caso del presunto acoso laboral en La Covatilla entre mujeres trabajadoras ha suscitado entre los partidos de izquierdas de Béjar, PSOE y Tú Aportas, y en Ciudadanos, partido desnortado desde el varapalo electoral del pasado 13 de febrero”, además de pedir a la izquierda bejarana que “deje de vender humo y utilizar eslóganes para engañar a la población porque cuando ha tenido la oportunidad de demostrar su lucha feminista, como era este caso, ha hecho oídos sordos sin querer esclarecer lo ocurrido. Debe ser que no cobran lo suficiente para defender a las mujeres o que, simplemente, sus eslóganes están vacíos de contenido”, concluye el texto popular.

Sin conocimiento de esta convocatoria

Preguntado sobre este asunto, el alcalde del PSOE en Béjar, Antonio Cámara, ha mostrado su sorpresa “no sabía yo que el PP, que gobierna junto a VOX y que niegan los derechos de las mujeres, retirando ayudas a las mujeres ganaderas, que están en contra de la igualdad o no condenan la violencia de género, nos acuse de usar la defensa feminista como un eslogan vacío”. En cuanto a la citación de la comisión, Cámara, quien no estuvo presente el pasado lunes en las sesiones informativas, ha declarado que “es cierto que dijeron que iban a convocar esta comisión que llevamos meses esperando, pero no tenemos constancia por escrito de dicha citación ninguno de los portavoces de cada grupo político y sería la primera vez que se haría algo sin comunicación por esa vía”. El primer edil de la ciudad textil ha mostrado su extrañeza debida que Riñones “que ha estado 20 años gobernando, sabe perfectamente como funcionan estas convocatorias y los procedimientos a seguir, dudo que se le haya olvidado cómo se hace o es que quizás le estén asesorando mal”.

Sobre el expediente de investigación, Cámara ha asegurado que “ya se ha tomado declaración a todas las personas” pero que debido a ciertas dificultades como es “la situación de la secretaría nos tiene paralizado algunas cuestiones, estamos mirando la convocatoria y toma de posesión de ese puesto, para poder cerrarlo y conocer las conclusiones, no podemos forzar la máquina más” ha explicado Antonio Cámara.