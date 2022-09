Yulia, ucraniana en Salamanca: “Parece que se ha olvidado el conflicto, pero la guerra continua”

Yulia es ucraniana. Lleva muchos años en Salamanca y, casi siete meses después del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania sigue con su vida, pero muy pendiente de lo que ocurre en su país natal. Tantos meses después “seguimos preocupados por nuestros familiares, por la situación en Ucrania”, explica al otro lado del teléfono. “Cada día vienen diferentes noticias y no sabemos cómo reaccionar”.

Actualmente parece que Ucrania está recuperando parte del territorio que había sido ocupado por las tropas rusas. Esto tranquiliza a Yulia, pero los nervios y la preocupación no desaparecen del todo. “Aunque parece que hay mejores noticias cada día estoy pendiente de cómo está la situación. Es complicado, la guerra sigue allí y la crisis comunitaria también”.

Su familia está allí, no han salido del país. “Mi padre y mi hermano no podían salir y mi madre y mi cuñada no lo han querido hacer por ellos. Gracias a Dios podemos mantener con ellos la comunicación desde el primer día, pero es verdad que ellos tampoco están en las zonas más conflictivas”. Sus padres están viviendo cerca de Bielorrusia, zona que, aunque no ha sido bombardeada está cerca de un aliado del ejército ruso.

Conversaciones telefónicas y videollamadas que suponen un soplo de aire fresco ante la incertidumbre que es estar a tantos kilómetros de distancia. Pero, ¿qué es lo que le transmiten desde allí? “Uff…siempre me dicen que todo va bien, que no me preocupe, pero claro… se nota que la situación no deja de ser complicada, en especial en algún momento determinado”.

La guerra continua, aunque para muchos parece que es algo del pasado. ¿La gente se ha olvidado del conflicto? “Yo creo que sí, porque es un poco cuestión de ser humano. Se ha acostumbrado a la situación y me da mucha pena que, por ejemplo, cada vez hay menos información. La guerra sigue allí y ningún día a disminuido”, añade.