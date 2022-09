Dori Ruano, elegida como la madrina de la campaña ‘Yo también soy defensor del profesor’ de ANPE

Dori Ruano ha sido la elegida para representar la campaña ‘Yo también soy defensor del profesor’ de ANPE en toda Castilla y León, por lo que la salmantina, que ha llegado a ser campeona del mundo, se ha sumergido en un nuevo reto tras contar con una excelsa como ciclista profesional en el pasado.

"Soy mujer de pedales y acción más que de palabras, pero es un orgullo ser elegida para toda Castilla y León. Guillermo me llamó cuando estaba trabajando en La Vuelta y siempre le digo que sí a todo si puedo. Entendí que era solo de Villamayor al principio, pero es un orgullo por todos los personajes famosos que tenemos en la Comunidad. Estudié Magisterio de Educación y siempre he llevado una maestra dentro. Me siento muy identificada. Todo lo que haya que hacer, siempre y cuando pueda, yo voy a estar ahí. No solo con mi imagen, sino para todo lo demás porque la causa la merece", mientras que ha añadido que "me gustaría destacar los valores de Anpe como la lucha, la entrega y el sacrificio, ya que en mi carrera deportiva he tenido que usarlos para poder conseguir la victoria y ganar carreras para llegar a lo más alto del podio".

Por su parte, Guillermo Bueno, presidente de ANPE, ha indicado lo siguiente: "El deporte es la clave de la educación y desde ANPE estamos seguros de ello. Más sacrificio que el de los ciclistas hay pocos. Hay que defender al profesorado. Se ha elegido que sea Dori. Cada uno se debe inhibir y hemos diseñado unos maillots para nuestros afiliados para defender al profesorado. El defensor del profesor nace en 2005 y desde entonces se lucha porque no haya acosos".