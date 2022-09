Virginia Carrera y Alberto Santamaría reclaman transparencia: "Nos enteramos seis meses después de lo que han costado las Fiestas"

Virginia Carrera, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Salamanca, y Alberto Santamaría, Patrono de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y de Saberes, han realizado una valoración sobre las Ferias y Fiestas 2022.

Alberto Santamaría

Valoración: "He mostrado en diferentes reuniones la necesidad de crear un Plan Estratégico de Cultural, que sería participativo. Lo que sucede es ahora es la improvisación y el oportunismo. Eso permitiría señalar los problemas reales. La ausencia del mismo es que hay una opacidad total, al igual que un oscurantismo palpable. Al Patronoto llega todo empaquetado. No hay posibilidad de argumentar. Pretendemos ser referencia de cultura en España, pero todo esto repercute en las Ferias y Fiestas. No sabemos el presupuesto que manejan las estrellas y nos enteramos seis meses después de lo que han costado las Fiestas. El tejido cultural es mucho peor que en 2002".

Virgina Carrera

Valoración: "Nos podemos sentir satisfechas de que el programa está lleno de actividades, pero nos toca decir que hay cosas que se han conseguido y se han mejorado. Fue un éxito apostar por los artistas locales en ciertas medidas y sí cuenta con ellos. Hay gente que está haciendo 'cositas' y nos congratula. Se ha acercado todo un poco más a los barrios y ya no está solo en el centro, algo que llevamos reclamando años desde que entramos nosotros en este Ayuntamiento. Echamos en falta la participación de la sociedad civil en la elaboración de este programa. El objetivo ha de ser la transperencia. La participación ha sido ausente. Queremos conocer en qué se gasta hasta el último céntimo".

Botellones y casetas: "Las casetas venden de manera regulada y otra es el botellón. Entendemos que los precios son poco populares. Hay debate sobre la Feria de Día".