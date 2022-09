Uno de cada cuatro habitantes de Salamanca es mayor de 65 años

La despoblación es, sin duda, uno de los temas que más protagonismo tiene en la provincia de Salamanca y en Castilla y León. Y es que, precisamente, esta es una de las comunidades más envejecidas. Más del 25% de la población es mayor de 65 años, algo que, unido a la falta de jóvenes en el mundo rural, hace que cada vez los pueblos pierdan más habitantes.

Precisamente la falta de jóvenes y de familias que quieran asentarse, es una de las principales causas que más preocupan a los profesionales. En este sentido, en declaraciones a este medio de comunicación con motivo del Día de la Población, que se celebró el pasado 11 de julio, el experto en demografía y profesor de la Universidad de Salamanca, Alberto del Rey, destacaba que "en la mayor parte de los pueblos no se va poder repoblar, y aquí también hablamos de Salamanca, porque no existe capacidad para repoblar en lo que hablamos del crecimiento endógeno. Es decir, no hay gente que pueda tener hijos, porque la forma de que una población recupere habitantes en demografía es que aumenten los nacimientos o que venga gente”.

Por otro lado, el avance de las nuevas tecnologías y la digitalización también son dos importantes características que buscan las personas. El teletrabajo, fomentado en mayor medida a raíz de la pandemia, y buenas conexiones que permitan realizarlo sin problemas, son esenciales.

A la hora de formar una familia, que haya cerca (y si es posible en el propio municipio), consultorio médico, escuela o parques es fundamental para los padres o futuros padres. Contar con los servicios básicos cerca y evitar tener que desplazarse es algo fundamental.