Salamanca se une este sábado a la Noche del Patrimonio con visitas teatralizadas, museos gratis y un espectáculo de danza

Con motivo de la Noche del Patrimonio Salamanca, este sábado acogerá visitas guiadas y teatralizadas, acceso gratuito a museos y la compañía Daniel Abreu ofrecerá el estreno del montaje 'Las cuerdas, a las 19.00 horas, en el Patio Chico de la Catedral. El espectáculo tiene una duración de 40 minutos y la entrada es libre hasta completar aforo. Además, se retransmitirá por streaming a través de la web www.lanochedelpatrimonio.com

Sinopsis

«Es a través de las venas que circula vida, de la misma forma que a través de las cuerdas pasa la vibración del sonido. Vías de vida y de música.

Lanzo algunas preguntas al aire: ¿qué pasa entre la mecánica de las cosas y lo que hacen que tengan otro sentido? ¿Cuándo el plano

de un arquitecto se convierte en hogar? ¿Cuándo los ojos pasan de ver a mirar? ¿En qué momento una danza se convierte en identidad?

Ese paso, esa continua transformación de las cosas, me seduce; construir y transformar. La materia prima siempre presente y vivida

como experiencia.

Con estas preguntas afronto un nuevo trabajo, menos coreográfico, pero más vivo. Un trabajo con más preguntas que respuestas. La poesía, esa capacidad de abstracción y relación de las cosas se hace sublime con un cuerpo envuelto en música. Lo que cabalga la vibración de las cuerdas de un bajo son los caminos de la sangre fuera de sus carriles. Así que lanzo cuadros escénicos de transformación».

El artista

Tras ver a Jorge Da Rocha en un concierto me quedé con la sensación de haber sentido una danza continua, de mil formas, feroz y envolvente. No sólo su capacidad para generar innombrables atmósferas, sino por cómo sus sonidos se adueñaron de mi sentir y me invitaba a transitar caminos.

Entonces me levanté de la silla y me acerqué para invitarle a una colaboración. A veces el impulso de la creación es eso, un por qué no. Y aquí estamos en una representación viva de un cuerpo sintiente, moviendo y buscando el camino de la mecánica al estado.

ACCESOS GRATUITOS:

Las Torres de la Catedral. Visita libre. Horario: de 21:00h. a 23:00h. Aforo: 300 personas. Sin invitación.

Scala Coeli. Torres de la Clerecía. Visita libre. Horas de acceso: Horario: de 21:00h. a 23:00h. Aforo: 60 personas. Sin invitación.

Monumenta Salmanticae. Visitas libre. Horario: de 21:00h. a 24:00h. Aforo: 80 personas.

Iglesia de la Vera Cruz. Visitas libre. Horario: de 21:00h. a 24:00h. Aforo: 80 personas.

Salmantica Sedes Antiqua Castrorum. Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas. Visita libre. Horario de 21:00h. a 24:00h. Aforo: 27 personas.

Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. Visita libre. Horario: de 20:00h. a 24:00h. Aforo: 250 personas. Sin invitación.

Filmoteca de Castilla y León. La Filmoteca abre sus puertas la Noche del Patrimonio y ofrece un recorrido muy especial por sus salas de exposiciones para conocer la historia del Colegio de la Caridad, su actual sede, y disfrutar de los Artilugios para fascinar en vivo. Visitas, dos pases: 21.00 h y 22.30 h. Público general. Entrada libre hasta completar aforo. Sala de exposiciones permanente.

También en la Filmoteca se puede ver el Colegio de la Caridad. Cómo era el Colegio de la Caridad, qué funciones tuvo y qué rodeaba al edificio de la sede de la Filmoteca, también conocido como la Casa de las viejas. Contaremos su historia que comienza. en el siglo XVII y veremos cómo ha pasado el tiempo gracias a las imágenes fotográficas que se guardan en el archivo. Acceso: de 21.00 h a 24.00 h. Público general. Entrada libre hasta completar aforo. Sala de exposiciones temporal.

VISITAS TEATRALIZADAS GRATUITAS:

Cluedo “la Ajusticiada. Un crimen sin resolver en Salamanca”. Punto de encuentro: Iglesia de Sancti Spiritus. Pase: 20:00h. Aforo: 100 plazas. Adquiere tu invitación en www.salamancaymas.es

Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. Pases: 22:00h. y 23:00h.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS:

Adquiere tu invitación en www.salamancaymas.es