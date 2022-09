El vaso medio lleno

¿Quién no ha usado alguna vez la paradoja de un vaso lleno de agua por la mitad para valorar una determinada situación y juzgar la misma con optimismo o pesimismo? Este debate es el que a día de hoy tienen los seguidores del Salamanca UDS con el proyecto deportivo de la temporada 2022-2023.

Los aficionados de la carretera de Zamora no saben muy bien a estas alturas si el vaso del equipo está medio lleno o medio vacío. Y más, con el sorprendente y arrollador debut de los de María en tierras palentinas el pasado domingo.

Tras una pretemporada con muchas dudas en la que todos hemos visto la situación más bien escasa en cuanto al juego desplegado, el equipo ha conseguido arrancar de la mejor manera posible. Han logrado dar un golpe de autoridad en la mesa y hacer lo que se esperaba: empezar la liga como favorito, ganar con superioridad y sumarle el plus de dejar la -más que cuestionada- portería a cero. Las únicas conclusiones claras que se pueden sacar de la pretemporada es que la posición de Fabio no debe ser la de central y que tanto Miguel como Mike tienen que transmitir más serenidad y confianza. Estoy seguro de que, con trabajo, cariño y el apoyo de todos, ambos guardametas irán a más durante la temporada.

Sobre el partido y el debut en liga, hasta la llegada del primer gol, ninguno de los dos equipos fue superior e incluso el Palencia pudo adelantarse si no es por el incombustible Souley, que sacó un balón bajo palos. Superado el susto previo, y ya casi al filo del descanso, llegó el gol de Joel en un fallo de la defensa. A continuación, el remate de Pablo de Castro tras un acertado saque de esquina de Amaro que puso el 2-0 en el marcador del Otero. En la segunda parte, con un Palencia incrédulo y desmoralizado, el equipo de María supo aguantar y poner la guinda del 0-3 tras una buena jugada individual de Alvarito. Goleada, tres puntos, portería a 0 y los seguidores, pletóricos porque hacía mucho que no viven un comienzo de liga así. En concreto, desde la temporada 2017/2018. Se lo merecen. Una afición tan castigada en los últimos años, con cerca de los 2.000 socios, que desplazó a Palencia más de 100 personas y que demuestra su fidelidad y su devoción por este equipo, debe ser recompensada.

En lo deportivo, el Salamanca no está tan mal como piensan muchos, pero tampoco han llegado aún al nivel que aspiran y han de tener. Nadie debe confiarse ni bajar los brazos por comenzar bien.

En lo institucional, visita testimonial de Manuel Lovato este verano en el que no se ha pronunciado. Reformas importantes que no acaban de llegar, solicitud de un crédito bancario para apagar los fuegos de las nefastas gestiones laborales y fiscales heredadas cometidas en la etapa de Izazola. Y entre todo esto, algo positivo que resaltar: La comunicación del club. La parcela liderada por Pecky Silvani merece el reconocimiento público y la felicitación por su trabajo. Una faceta que ha mejorado de forma notable la imagen del conjunto salmantino en redes sociales, situando al equipo charro desde su llegada como uno de los más mediáticos de las categorías no profesionales del futbol español. Al trabajo diario, hay que sumar el éxito de la campaña de marketing con regalo de camiseta incluido. Un acierto. Lo digo muchas veces, no todo se hace tan mal en este club. También hay que poner en valor las virtudes y el trabajo bien hecho.

Toca ver el vaso por la mitad, con objetividad, ni medio lleno ni medio vacío. Pero siempre con una jarra repleta de agua o de ilusión al lado para acabar de llenar el vaso del Salamanca UDS.

Noel Campo