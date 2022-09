El salmantino que triunfa interpretando a Mark Knopfler en la gira homenaje a Dire Straits

El cantante y guitarrista salmantino, Roberto Sánchez, fue elegido por el cofundador de Dire Straits, el bajista John Illsley, para acompañarlo en su gira por España en 2019. Tras esa experiencia, años después, el músico charro decidió liderar el grupo Alchemy Project, que está realizando, con éxito, conciertos por nuestro país con su homenaje a Dire Straits, en el que él desempeña el papel de Mark Knopfler.

Si quieres verlo tienes una oportunidad este mes, en concreto el 24 de Septiembre en el Palacio de Congresos de Salamanca. Las entradas ya están a la venta desde 25 euros.

Su grupo, que fue elegido por la UEFA para cerrar el 17 de Mayo el "Fan Festival" celebrado en la Plaza de España de Sevilla con motivo de la final de la Europa League, y este verano ha actuado en importantes festivales como el Bahía Sound, o Gran Canaria Suena, compartiendo el mismo escenario que artistas como Manuel Carrasco, Miguel Ríos, Pablo Milanés, Nathy Peluso, o C.Tangana entre otros.

Homenaje a un concierto histórico

El grupo Alchemy Project, que rinde homenaje a la mítica banda Dire Straits, ofrece un completo recital en el que no faltan temas emblemáticos como Sultans Of Swing, Romeo & Juliet, Brothers In Arms o Money For Nothing, a lo largo de un espectáculo de dos horas y media de duración.

"Alchemy: Dire Straits Live" es el primer álbum en vivo oficial de la banda británica Dire Straits. Está considerado por la crítica especializada como uno de los mejores y más relevantes discos en directo de la historia del Rock, gracias al virtuosismo de sus músicos y a los prolongados y originales solos de guitarra de su carismático líder Mark Knopfler. En 2022 se cumplen casi 40 años de tan magno concierto.

Es por ello que el grupo Alchemy Project lleva a los escenarios con exquisita fidelidad en cuanto a sonido, instrumentación y escenografía, aquel maravilloso concierto grabado en el Hammersmith de Londres en 1983, que será la delicia de todo fan de Dire Straits, y de los amantes del Rock en general, ya que nunca antes ningún grupo ha realizado un homenaje basado en exclusiva en este enorme directo, cuya grandeza y virtuosismo reside en que fue grabado tras una gira de 240 conciertos por todo el mundo y en el máximo apogeo de la banda inglesa.