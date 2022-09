Antonio David Flores revela cuándo que le pedirá matrimonio a Marta Riesco

El colaborador de televisión lo tiene claro, está esperando "a que me toque la lotería"

A caballo entre Málaga y Madrid y compaginando a la perfección su faceta de padre con su relación con Marta Riesco, Antonio David Flores reaparece en la noche madrileña de lo más sonriente después de arremeter duramente en su canal de YouTube contra Rocío Carrasco tras el estreno en Telecinco de la segunda entrega de su docuserie, 'En el nombre de Rocío'.

"Regresa contando sus miserias en formato llamado documental, cuando lo más parecido a la realidad sería llamarlo tragicomedia. La intención no es otra que reescribir la historia 25 años después de ser televisiva y escrita en los medios de comunicación. Lo llaman 'En el nombre de Rocío', cuando deberían haberlo titulado 'Ahora es tarde señora'", asegura el padre de Rocío Flores en su último vídeo publicado en su canal.

Muy duro con su exmujer, Antonio David apunta además que "hay hemeroteca de sobra para desmentir tu versión cuando pretendes reescribir tu historia hablando de personas que no están entre nosotros y no pueden poner en entredicho tu versión". "Si hay algo que avala la calidad humana que tienen los abuelos maternos de mis hijos es que nunca hablaron de sus miserias por dinero y tenían como estandarte la unión familiar", añade el ex guardia civil, invitando a Rocío a "ser valiente" y "a contar la verdad de tu vida". "Eso sería sanador y reparador como tú dices. Toda tu familia lo único que ha hecho por ti ha sido cuidarte y quererte. Deja atrás el odio y el rencor" le aconseja.

Mucho más discreto ante nuestras cámaras y asegurando que la novedad para este otoño es que va a lanzar una nueva sección en su canal de YouTube llamada 'Cocina con AD' porque la cocina es una de sus grandes pasiones - de hecho Marta Riesco destaca que la conquistó por el estómago - Antonio David prefiere no seguir hablando de la docuserie de Rocío Carrasco aunque sí advierte que seguirá contestando a todos a través de la plataforma, "mi única forma de poder expresarme" y el lugar donde puede dar rienda suelta a su "libertad de expresión".

Y entre tanta novedad, ¿cuándo le pedirá matrimonio a la reportera, algo que ella no oculta que está deseando? El excolaborador lo tiene claro y revela que espera a hincar rodilla "a que me toque la lotería". Una confesión que ha desatado las risas de Marta que, enamoradísima, toma la palabra por su novio para contarnos que están "súper contentos, súper felices y la verdad es que todo está muy bien".

Eso sí, sobre los ataques de sus haters comparándola con Olga Moreno, la periodista prefiere no pronunciarse e, insistiendo en que "no tengo nada que decir", se limita a repetir lo enamoradísima que está de Antonio David y las ganas que tiene de que le pida matrimonio: "Ojalá pronto".